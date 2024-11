Apples AirTag 2 soll 2025 erscheinen und dabei ein großes Problem des Vorgängers angehen: Stalking

Für den neuen AirTag soll Apple einige Verbesserungen planen.

Apple soll sich aktuell auf die Markteinführung eines neuen AirTags vorbereiten. Die nächste Generation des Bluetooth-Trackers könnte laut Bloomberg Mitte 2025 erscheinen.

Damit wäre eine Vorstellung im Rahmen von Apples Worldwide Developers Conference (WWDC) denkbar. Das AirTag 2 (Codename: B589) durchlaufe aktuell noch die Fertigungstests.

Die neue Version des Bluetooth-Trackers werde sich optisch wohl kaum von der alten unterscheiden, allerdings einige Verbesserungen bieten.

Besserer Schutz vor Manipulation

Als Apple Ende April 2021 das AirTag in den Handel gebracht hatte, kam es schnell zu Negativschlagzeilen.

Der Bluetooth-Tracker wurde nämlich nicht nur zum Auffinden persönlicher Gegenstände verwendet, mitunter wurden die kleinen Tracker auch missbraucht – von Stalkern oder Kriminellen.

Apple besserte daher mit einem iOS-Update nach und integrierte eine Warnfunktion, wenn euch ein unbekanntes AirTag folgt. Seit dem Release von iOS 17.5 ist durch eine Kooperation mit Google auch Android an Bord. Dadurch werden fremde AirTags auch auf Android-Geräten gemeldet.

Die unbekannten Tracker lassen sich orten und man kann einen Ton auf ihnen abspielen. Letzteres funktioniert jedoch mitunter nicht immer, denn teilweise werden die internen Lautsprecher vor einem Missbrauch der Tracker einfach ausgebaut.

Dies soll beim AirTag 2 nun deutlich erschwert werden. Apple wird den Lautsprecher in der kommenden Generation also wohl anders verbauen, sodass ein Zugriff darauf nicht mehr so einfach möglich ist.

Größere Reichweite dank U2-Chip

Darüber hinaus soll im AirTag 2 ein neuer Ultrabreitbandchip zum Einsatz kommen, der die Reichweite der Ortung verbessert.

Voraussichtlich handelt es sich dabei um den U2-Chip, der bereits seit dem iPhone 15 und der Apple Watch Series 9 sowie Watch Ultra 2 verbaut wird.

Kompatibel ist der Chip auch mit Geräten mit U1-Chip, diese profitieren jedoch nicht von der größeren Reichweite.

Was denkt ihr über das AirTag 2? Wären die genannten Verbesserungen für euch ein Kaufgrund oder vielleicht ein Upgrade zur neuen Version wert? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit.