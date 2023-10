Ark: Survival Ascended ist seit heute verfügbar: Das sind die Systemanforderungen

Cleveres Kerlchen: Welches System braucht ihr, damit die Saurier im vollen Glanz erstrahlen? (cwa/Adobe Stock; Studio Wildcard)

Überraschung: Ark: Survival Ascended (ASA), das Unreal-Engine-5-Remake von Ark: Survival Evolved (ASE) wurde heute frisch als Early Access veröffentlicht.

Bei der Version für Xbox und Playstation 5 müssen wir uns allerdings noch bis zum November dieses Jahres gedulden.

Was wir allerdings jetzt schon wissen, sind die Systemanforderungen der PCs Version von ASA.

Das sind die Systemanforderungen für Ark: Survival Ascended

Die hier aufgeführten Systemanforderungen beziehen sich auf denen auf Steam aufgeführten. Wir gehen davon aus, dass sich die Angaben auf eine Full-HD-Auflösung beziehen. Eine genaue Angabe seitens der Entwickler gibt es derzeit nicht.

Mindestanforderung

Betriebssystem: Windows 10/11 mit Updates

Prozessor: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon RX 5600 XT, NVIDIA GeForce 1080

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 70 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzlicher Hinweis: SSD wird benötigt

Empfohlene Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10/11 mit Updates

Prozessor: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

Grafikkarte: AMD Radeon RX 6800, NVIDIA GeForce RTX 3080

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 70 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: SSD wird benötigt

Ark: Survival Ascended: Eine Kontroverse im Echsenkostüm?

Die Ankündigung von Ark: Survival Ascended im April war mit einigen Kontroversen verbunden. Einerseits hieß es, der Entwickler Wildcard würde die Server des Vorgängerspiels »Ark: Survival Evolved« beim Erscheinen der Neuauflage einstampfen. Damit sähen sich Spieler von ASE gezwungen, zum Nachfolger ASA zu wechseln.

Andererseits war das Unreal-Engine-5-Remake ASA ursprünglich nur als Komplettpaket zusammen mit Ark 2 vorzubestellen - bis sich Entwickler Wildcard entschloss, Survival Ascended als eigenständigen Titel herauszubringen.

Dank der Unreal Engine 5 sieht das Spiel jedenfalls aus wie ein frisch gepelltes (Dino)Ei aus Jurassic Park, wie der folgende Trailer beweist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Auch sehenswert ist der Trailer zu Ark 2 von vor zwei Jahren, in dem neben die Riesenechsen Kartoffelnase Vin Diesel die Hauptrolle spielt.

4:23 Im Ankündigungstrailer zu Ark 2 jagt Vin Diesel Dinosaurier

Übrigens: ARK: Survival Ascended: Release, Trailer und Gameplay – Alles, was wir bisher zum Dino-Abenteuer wissen

Entzückt euch die neuerliche Veröffentlichung von Ark: Survival Ascended, oder habt ihr den Paläontologen-Hut an den Nagel gehängt, seitdem ihr an Trespasser von DreamWorks Interactive, damals im Jahr 1998, verzweifelt seid. Anders gefragt: Feiert ihr die Ark-Reihe - und wie steht es zum neuesten Serienteil? Schreibt uns eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare.