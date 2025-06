Arnold Schwarzenegger lebt mit 77 Jahren wie eine Disney-Prinzessin und darüber macht sich sogar sein Sohn lustig

Arnold Schwarzenegger könnte Schneewittchen mit seinem kleinen Hauszoo wirklich Konkurrenz machen. Bildquelle: Netflix / Disney

Mal angenommen, ihr jagt seit über 50 Jahren am Filmset Schurken hinterher, wart acht Jahre lang der Gouverneur von Kalifornien und braucht endlich einmal etwas Ruhe in eurem Leben. Was macht ihr dann? Ihr nehmt euch ein Beispiel an Action-Legende Arnold Schwarzenegger und eröffnet euren eigenen Mini-Zoo.

Ja, ihr habt richtig gehört. Arnold Schwarzenegger lebt wie Schneewittchen und ist umringt von den verschiedensten Tierarten. Besonders sein 31-jähriger Sohn Patrick (The White Lotus, Gen V) findet das ziemlich amüsant.

Arnies kleine Farm

In dem Podcast Literally! With Rob Lowe gibt der Schwarzenegger-Spross preis, dass sein Vater das ruhige Leben als Tierliebhaber in vollen Zügen genießt. Patrick lässt es sich dennoch nicht nehmen Arnold ein bisschen durch den Kakao zu ziehen:

Er hat diese neue Art des Lebens voll und ganz angenommen. Es ist, als würde Doktor Dolittle auf die Midlife-Crisis treffen, aber [voller, Anm.d.Red.] Glück [über] die ruhigere Seite des Lebens. Es ist wirklich lustig.

Okay, okay. Ich weiß, ihr möchtet wissen, welche Tiere Arnie auf seiner Hausfarm beherbergt. Da wären das Schwein Schnelly, ein Esel namens Lulu, das Mini-Pony Whiskey und die Hunde Schnitzel, Dutch und Noodle. Hier ist ein kleines Beweisvideo (Schnelly sieht so glücklich aus):

Für jeden seiner Lieblinge hat Arnold auch immer einen besonderen Snack parat, denn bei so vielen verschiedenen Tierarten gehen die Geschmäcker natürlich auseinander. Patrick plaudert weiter aus dem Nähkästchen:

Er hat bestimmte Mahlzeiten, er hat [...] selbstgemachte Haferflockenkekse, die gut für die Pferde sind. Er hat spezielle Mahlzeiten für den Hund. Er hat eine Suppe, die das Schwein liebt. Es ist wirklich wie in einem Film.

2:14 Am 12. Juni 2025 ist Arnold Schwarzenegger wieder als CIA-Agent Luke in der zweiten Staffel der Netflix-Serie Fubar zu sehen

Gibt es bald einen Film von Arnie und seinen Tieren?

Host Rob Lowe und White-Lotus-Star Patrick teasern obendrein einen möglichen »Arnold-Tierfilm« an. Der Produzent und gemeinsame Freund der beiden, Brian Grazer (Arrested Development, Apollo 13), soll an dem Projekt bereits arbeiten. Konkret gibt Lowe an:

[...] Unser Freund Brian Grazer entwickelt einen Film über Arnold und die Tiere. Jedes Mal, wenn ich Brian sehe, sage ich: »Wie steht’s um den Arnold-Tierfilm?« Denn ehrlich gesagt, mir fällt nichts ein, was ich lieber sehen würde als einen Film über Arnold und seine Tiere.

Da stimmt Patrick sofort zu und hat einen Tag vor der Aufnahme sogar noch mit Grazer darüber gesprochen. Vielleicht sehen wir dann bald den Film »Arnies kleine Farm« auf unserem TV.

Als Nächstes steht bei Schwarzenegger Senior die zweite Staffel der Actionserie Fubar an, die am 12. Juni 2025 auf Netflix erscheint. Ende 2025 winkt uns dann noch ein Weihnachtsfilm von Amazon mitsamt Reacher-Star Alan Ritchson. Arnie spielt darin den Weihnachtsmann. Mehr dazu erfahrt ihr in dem oben verlinkten Artikel.