Ein Weihnachtsfilm mit dem Terminator und Reacher: Arnold Schwarzenegger und Alan Ritchson machen bald gemeinsame Sache

Zwei Action-Stars unter sich: Alan Ritchson und Arnold Schwarzenegger machen zusammen eine Weihnachts-Komödie. Bildquelle: Amazon / Paramount Pictures

Reacher-Star Alan Ritchson hat dieses Jahr einen mehr als prall gefüllten Terminkalender. Seit dem Erfolg der Amazon-Serie flattern die Jobangebote nämlich reihenweise in sein Postfach.

Ein neuer Action-Thriller mit Owen Wilson, Reacher Staffel 4, der Netflix-Film War Machine und ein mögliches Comeback im Blue-Mountain-State-Revival.

Und dann wäre da auch noch der Weihnachtsfilm mit Action-Ikone Arnold Schwarzenegger. Moment mal, was?

Santa Claus und ein Dieb

Ja, ihr habt richtig gehört. Eigentlich ist bereits seit Juni 2023 bekannt, dass Alan Ritchson an der Seite von Arnold Schwarzenegger in dem neuen Amazon-Film »The Man with the Bag« mitspielt (via Deadline). Doch, das ist gefühlt schon wieder ewig her und vor Kurzem meldete sich der 42-jährige Schauspieler mit einem kleinen Update zurück.

Auf seinem Instagram-Account verkündet er, dass die Dreharbeiten für den »baldigen Weihnachtsklassiker« abgeschlossen sind. Den Start der Produktion feierte Amazon Ende 2024 noch mit einem Schnappschuss der beiden Stars:

Aber wovon handelt der Film denn nun? Santa Claus (Arnold Schwarzenegger) wurde sein magischer Geschenkesack geklaut und ohne ihn steht das Weihnachtsfest traditionell auf der Kippe. Hilfe bekommt er von dem ehemaligen Dieb Vance (Alan Ritchson), der schon seit Jahren auf der Liste der unartigen Kinder steht.

Im Regiestuhl sitzt Adam Shankman, der bereits für Filme wie Nur mit dir oder Step Up All In bekannt ist. Das Drehbuch verfasst Allan Rice (Call Your Mother, Mittendrin und kein Entkommen).

Neben Schwarzenegger und Ritchson besteht der Cast ebenfalls aus: Awkwafina (Ocean’s 8, The Farewell), Kyle Mooney (Zoolander 2, Y2K), Ken Jeong (Hangover, Transformers 3), Roger Bart (The Producers, American Gangster), Jane Krakowski (Ally McBeal, 30 Rock) und Michael Cyril Creighton (Spotlight, Only Murders in the Building).

Wann genau der Film erscheint, ist noch nicht offiziell bestätigt. Vermutlich können wir aber mit einem Release um die Weihnachtstage 2025 herum rechnen. Derzeit befindet sich die Komödie in der Postproduktion (Videoschnitt, Color Grading, Tonbearbeitung), die für gewöhnlich ein paar Monate in Anspruch nimmt.

2:02 Aktuell ist Alan Ritchson in der dritten Staffel von Reacher auf Amazon Prime Video zu sehen.

Übrigens: Unter dem Instagram-Bild von Ritchson lässt sich ein spannendes kleines Detail finden. Denn er deutet an, dass er kürzlich am Set von seiner Reacher-Kollegin Maria Sten vorbeigeschaut hat. Die dreht seit Ende Februar 2025 nämlich ihr eigenes Spin-Off innerhalb des Action-Universums. Demnach könnte uns dort wohl ein kurzer Auftritt von ihrem besten Freund Jack Reacher winken.

Wegen der neuen Serie könnte Staffel 4 von Reacher übrigens länger auf sich warten lassen. Den Grund dafür erfahrt ihr in dem oben verlinkten Artikel.

Und falls ihr Jack Reachers Abenteuer bis jetzt noch nicht mitverfolgt habt: Alle Staffeln findet ihr im Abo bei Amazon Prime Video.