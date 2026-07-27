Dungeons + Dragons: Eine Fortsetzung zum grandiosen Kinofilm ist längst geschrieben, wird aber wohl nie gedreht

Wir sind wohl kaum die Einzigen, die sich eine Filmfortsetzung zu Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben wünschen würden. Bildquelle: Paramount

Es ist wirklich ein Jammer. Dungeons & Dragons ist ein Film, der 2023 Kritiker sowie Zuschauer gleichermaßen begeisterte, doch das spiegelte sich nicht in den Kinokassen wider. Trotz Wertungen von über 90 Prozent konnte Ehre unter Dieben weltweit nur 205 Millionen US-Dollar einspielen.

Da der Film ein Budget von 150 Millionen US-Dollar verschlang, gilt er als Flop: Gemäß einer bewährten Hollywood-Rechnung, hätte Dungeons & Dragons mindestens 300 Millionen machen müssen, um für das Studio Paramount kein Verlustgeschäft darzustellen. Denn auf das Budget müssen die Marketingkosten noch draufgerechnet werden.

Und obwohl sich mit Chris Pine der Hauptdarsteller von Ehre unter Dieben wieder und wieder für eine Fortsetzung stark gemacht hat und sich sogar der Paramount-Chef Brian Robbins kompromissbereit zeigte, kam bis heute keine Fortsetzung.

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Es gäbe für Dungeons & Dragons 2 schon ein Drehbuch ...

Nun dürfte die neueste Nachricht zu dem Thema D&D-Fans wahrlich das Herz brechen: Laut Co-Regisseur und -Autor Jonathan Goldstein wäre ein Drehbuch zu Ehre unter Dieben 2 längst fertig. Auf der San Diego Comic Con 2026 verriet er (via ScreenRant), dass er und John Francis Daley von Anfang an das Skript zum Sequel beauftragt und bezahlt worden waren.

Es scheitert aber wohl schlichtweg daran, dass der D&D-Film nicht genügend Geld in die Kassen gespült hat und eine Fortsetzung zu teuer wäre:

Wir haben tatsächlich eine Fortsetzung zu Dungeons and Dragons geschrieben. Wir wurden damit beauftragt, ein Drehbuch zu schreiben. Ich weiß allerdings nicht, ob die aus verschiedenen finanziellen Gründen jemals das Licht der Welt erblicken wird. Die Produktion solcher Filme ist kostspielig, aber es würde uns großen Spaß machen, das Projekt umzusetzen. Wir lieben den Cast und glauben, dass wir etwas geschrieben haben, das den Fans gefallen würde.

Gibt es sonst Nachschub bei Dungeons & Dragons?

Mittlerweile scheinen Paramount beziehungsweise Lizenzinhaber Hasbro auch längst andere Projekte gefunden zu haben: Schon 2023 gab das Studio eine TV-Serie zu Dungeons & Dragons bei Rawson Marshall Thurber (Red Notice, Skyscraper) in Auftrag – daraus wurde aber nichts.

Jetzt arbeiten Shawn Levy (Deadpool & Wolverine, Star Wars: Starfighter) und Drew Crevello gemeinsam an einer D&D-Serie für Netflix unter dem Titel The Forgotten Realms.

Und dann gäbe es ja noch die Projekte von und mit der Tabletop-Gruppe Critical Role: Auf The Legend of Vox Machina und The Mighty Nein könnte noch eine weitere Serie folgen. Mehr Infos dazu findet ihr unter den Links oben.