Vorsicht, wenn ihr Kunde bei der Sparkasse seid: Ein »essentielles Sicherheitsupdate für Ihr Online-Banking« entpuppt sich schnell als Betrug

An Bankdaten zu kommen, ist ein beliebtes Ziel von Betrügern, so auch in diesem aktuellen Fall. (Bild: stock.adobe.com – MaxStock)

Die Webseite mimikama.org warnt aktuell vor einer Betrugsmasche per E-Mail, die so aussehen soll, als käme sie offiziell von der Sparkasse.

Das betrifft sowohl die generelle Farbgebung und Aufmachung der Mail als auch Faktoren wie Schriftart und Schriftfarbe der Webseite, die sich öffnet, falls man auf den Link in der E-Mail klickt – was man auf keinen Fall tun sollte.

Die Plattform gibt es laut eigener Angaben seit dem Jahr 2011, sie versteht sich als Anlaufstelle für digitale Aufklärung . Ihr könnt dort auch selbst mögliche Fake-Nachrichten und Betrugsversuche melden.

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Details zu der betrügerischen Nachricht

In der Mail geht es um ein vermeintlich essentielles Sicherheitsupdate für Ihr Online-Banking . Wegen einer angeblichen Aktualisierung der Authentifizierungsmethode aus Sicherheitsgründen müsse man eine neue Freischaltung in der Banking-App aktivieren.

Bereits der Absender ashoj.com und die völlig allgemein gehaltene Aufmachung mit einer nicht näher benannten Sparkassenfiliale im Titel und einem einfachen Willkommen als Ansprache machen deutlich, dass hier etwas nicht stimmt.

Ebenfalls sehr auffällig ist der rot hinterlegte Hinweis Wichtig: Ohne Aktivierung kann Ihr Online-Banking demnächst gesperrt werden , was offenbar zusätzlichen Druck auslösen soll, auf den Link darunter zu klicken:

Ein Screenshot der betrügerischen Mail. Er stammt von der Plattform mimikama.org.

Die Mail löschen und gegebenenfalls melden

Diese alarmierenden Signale sollten im besten Fall auch vom Mail-Provider erkannt werden und zu einer entsprechenden Warnung beziehungsweise zu einem Herausfiltern der Nachricht sorgen.

Spätestens der Link auf eine Sparkassen-fremde Seite mit vorgeschalteter Echtheitsprüfung wie Bild-Captcha macht dann endgültig klar, dass es sich hier um einen Betrugsversuch handelt.

Die folgenden Handlungstipps der Plattform mimikama.org können wir nur unterstreichen:

Klickt nicht auf den Button und öffnet keine Links aus dieser Mail.

Gebt auf der gezeigten Website keine Bankdaten, Logins, TANs oder App-Freigaben ein.

Prüft euer Sparkassenkonto nur über die offizielle App oder die bekannte Website eurer Sparkasse.

Leitet die Nachricht zur Prüfung an eure Sparkasse weiter und löscht sie danach.

Wenn ihr Daten eingegeben habt, kontaktiert sofort eure Sparkasse und lasst euren Online-Banking-Zugang sperren.

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Solche Betrugsversuche zielen vor allem auf Menschen ab, die sich weniger gut in der digitalen Welt auskennen. Was für viele offensichtlicher Fake ist, soll durch eine möglichst echt aussehende Aufmachung und das Aufbauen von Druck zum Erfolg für die Betrüger führen.

Umso wichtiger sind Hilfsmittel, die zuverlässig vor solchen Betrugsversuchen warnen. Dazu zählt auch die App, in der es im oben verlinkten Artikel geht.