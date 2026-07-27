Erste Details zu Far Cry 8, obwohl Teil 7 noch nicht mal angekündigt wurde? Neue Insider-Infos zeichnen komplexes Bild

Anfangs innovativ, dann formelhaft: Far Cry hat sich in den letzten Jahren langsam in eine Design-Sackgasse manövriert. Kann ein Reboot die Reihe wiederbeleben?

Ubisoft arbeitet an einem neuen Far Cry, das berichtet der Branchen-Insider Tom Henderson auf seiner Webseite Insider Gaming. Demnach handelte es sich dabei um ein neues Projekt mit dem Codenamen Kodiak, das aus den Überresten des eingestellten Project Maverick entsteht – einem Extraction-Shooter im Far-Cry-Universum.

Na, kommt ihr noch mit? Nein? Wir dröseln die Geschichte kurz auf!

Ubisoft plante ursprünglich zwei neue Far-Cry-Teile: Project Blackbird (Far Cry 7, Singleplayer) und Project Maverick (Spinoff, Extraction-Shooter).

2025 kam heraus, dass die Entwicklung von Maverick eingestellt wird und Ubisoft das Projekt komplett rebootet. Aber: Mit Far Cry 7 (aka Blackbird) ging's währenddessen weiter.

Jetzt stellt sich heraus, dass das neue Project Kodiac, ein Nachfolgeprojekt aus dem eingestellten Maverick, die Konzeptphase verlässt und in die richtige Produktion startet.

17:57 Jetzt kann nur noch 'ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben!

Autoplay

Was ist dieses neue Far Cry?

Kodiac ist wenig überraschend ein neuer Open-World-Shooter und soll den Quellen von Tom Henderson zufolge »Spieler-Interaktionen und von Spielern gelenkte Erzählungen in den Mittelpunkt stellen.«

Es soll sich dabei aber explizit nicht mehr um einen Extraction-Shooter handeln, von dieser Idee hat sich Ubisoft also offenbar endgültig verabschiedet.

Allerdings hieß es aus Unternehmenskreisen noch im September 2025, die Zukunft der Marke Far Cry solle in Zukunft stärker beim Multiplayer liegen.

Kodiac soll ein äußerst ambitioniertes Far-Cry-Projekt sein, befindet sich aber noch mehrere Jahre vom Release entfernt. Far Cry 7 dürfte da deutlich näher dran sein.

Und wo ist jetzt Far Cry 7?

Dass jetzt schon Infos zu diesem »Far Cry 8« durchsickern, mag befremdlich wirken, denn wir warten noch immer auf erste offizielle Infos zu Far Cry 7.

Dem Bericht zufolge soll das Spiel mit dem Codenamen Blackbird aber gute Fortschritte machen und auch Co-CEO Charlie Guillemot bei einem internen Termin persönlich sehr beeindruckt haben.

Bei Far Cry 7 soll es sich um einen Open-World-Shooter handeln, der auch im Multiplayer und/oder Koop spielbar ist, wobei sich mehrere Spieler gleichzeitig in der offenen Welt befinden und agieren.

Charlie Guillemot bezeichnet Far Cry 7 offenbar als »den ersten Akt«. Dies legt nahe, dass es sich um eine Art Reboot handelt – mit Project Kodiac hätte man dann also bereits einen Nachfolger in der Pipeline. Mit Far Cry 6 erschien der letzte Teil der Reihe im Oktober 2021.