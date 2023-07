Mit diesem Anzug sollt ihr in Assassin's Creed Mirage "alles spüren können, was Held Basim spürt"

Mit dem Haptic Gaming System sollt ihr beim Klettern mitfühlen können.

Seit Jahren versetzt uns die Assassin's Creed-Reihe immer wieder in Epochen der Menschheitsgeschichte, in denen wir meist als namensgebender Assassine Tod und Verderben unter die feindlich gesinnten Templer bringen.

Immer auch ein Ziel der Serie ist es dabei, uns in die Spielwelt eintauchen zu lassen und so für ein immersives Spielgefühl zu sorgen. Mit Assassin's Creed Mirage scheint Ubisoft dabei einen neuen Schritt zu gehen - denn die Abenteuer des neuen Helden Basim könnt ihr wortwörtlich hautnah miterleben.

Alles, was es dafür braucht, ist ein 500 Euro teurer Anzug ...

Was ist bitte ein Haptic Gaming System ?

Der Anzug, offiziell als Haptic Gaming System bezeichnet, stammt von dem spanischen Unternehmen OWO. Offiziell vorgestellt wurde er auf der CES im Januar dieses Jahres. Seitdem lässt sich auf der Webseite des Unternehmens eine Founder's Edition des Anzugs vorbestellen.

Kostenpunkt für die maßangefertigte Founder's Edition: Die bereits erwähnten 500 Euro.

Beim Haptic Gaming System handelt es sich in erster Linie um eine Weste, die mit einer Reihe von Elektroden und Sensoren ausgestattet ist. Diese reagieren auf Ereignisse im Spiel, woraufhin sie ein haptisches Feedback auslösen.

In der Praxis sollen sich so etwa Treffer in Shootern, Rückstoß beim Abfeuern einer Waffe oder Wind beim Betreten einer Open World simulieren lassen. Ein Trailer des Unternehmens zur CES 2023 zeigt das auch visuell:

Gaming-Anzug unterstützt bald Ubisoft-Spiele

Bisher fiel das Angebot nativ unterstützter Spiele für das Haptic Gaming System eher überschaubar aus: Fünf Titel, von denen keines bisher mit einem großen Medienrummel auf sich aufmerksam machen konnte.

Dazu kommen eine Reihe von Spielen wie Half-Life: Alyx, Valorant und The Forest, bei denen der Anzug per Mod funktioniert.

Demnächst dürfte sich das aber ändern. Denn OWO hat angekündigt, mit Ubisoft zusammenzuarbeiten und das Portfolio des Publishers mit dem Anzug kompatibel zu machen.

Den Anfang macht dabei das am 12. Oktober erscheinende Assassin's Creed Mirage. Besonders das Klettern im Open-World-Spiel soll sich so immersiver anfühlen. So schreibt OWO in einer Pressemitteilung:

Assassin's Creed Mirage beinhaltet mehrere verschiedene Sinneseindrücke wie Stöße und Parcours. Es enthält auch einige exklusive Empfindungen. All diese Empfindungen können die Spielerinnen und Spieler bei Release auf PC und Konsolen (PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X & Xbox Series S) selbst erleben.

Passend zum Release des Spiels will man auch eine besondere Assassin's Creed Mirage-Edition des Anzugs herausbringen, die dem Outfit von Spielfigur Basim nachempfunden ist. Wann und zu welchem Preis diese erscheint, ist bislang nicht bekannt.

Das Haptic Gaming System in der Mirage-Edition.

Wann weitere, bereits erschienene Spiele von Ubisoft mit dem Haptic Gaming System funktionieren? Genauere Infos verrät der Hersteller zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

Was meint ihr? Ist der Anzug eine sinnvolle Ergänzung für Spiele wie Assassin's Creed Mirage? Oder handelt es sich dabei einfach nur um ein viel zu teures Gimmick? Würdet ihr euch das Gadget zulegen? Schreibt es uns in die Kommentare!