AC Mirage kehrt sogar mit der Art, wie es euch Geschichte beibringt, zurück zu seinen Wurzeln

Sprung zurück in die Vergangenheit: AC Mirage bringt abseits vieler anderer altehrwürdiger Facetten der Serie auch den umfangreichen Geschichtskodex zurück.

Die Assassin’s Creed versetzt seit jäh her Spieler zu ihnen fremdartigen Orten in längst vergangen Zeiten. Nicht jeder hat es immerzu bemerkt oder gar genossen, aber einst gehörte eine umfangreiche Datenbank an Geschichtswissen in Form eines Kodex fest zur Serie.

Jüngst hatte der separate Discovery-Mode den Kodex abgelöst und so den Interessierten außerhalb der Hauptgeschichte die realweltliche Geschichte des jeweiligen Zeitalters nähergebracht. In Assassin’s Creed Mirage kehrt er zurück in Form des im Hauptspiel integrierten Funktion History of Baghdad .

Wie funktioniert History of Baghdad ?

Anders als zum Beispiel in AC Valhalla werden die Geschichtsinhalte durch normales Gameplay während der Kampagne freigeschaltet. Indem ihr insgesamt 66 historische Stätten Bagdads besucht, werden eures persönlichen Wissens-Archivs Kodexartikel hinzugefügt und sobald ihr das Sammelwerk vollendet habt, erhaltet ihr auch eine spielerisch nutzbare Belohnung für Basim.

Die Einträge in der Datenbank, die durch Besuchen der historischen Orte freigeschaltet werden, teilen sich in fünf verschiedene Kategorien auf:

Wirtschaft

Überzeugungen und tägliches Leben

Regierung

Kunst und Wissenschaft

Hofleben

Die Artikel an sich wurden derweil nicht von Laien verfasst, sondern Ubisoft wandte sich hierfür an Museen und Sammlungen, deren Mitarbeiter Experten für das neunte Jahrhundert und insbesondere das Abbasiden-Kalifat sind. Letzteres steht als Herrscher von Baghdad und weiter Teile von Nordafrika und des Nahen und Mittleren Ostens im Zentrum der Geschichte von Assassin’s Creed Mirage.

7:51 Assassin's Creed Mirage zeigt euch im neuen Trailer satte acht Minuten reines Gameplay

History of Baghdad wird direkt ab der Veröffentlichung von Assassin's Creed Mirage am 12. Oktober für PlayStation, Xbox und PC verfügbar sein.

Freut ihr euch? Habt ihr die umfangreichen Wissenssammlungen direkt im Hauptspiel vermisst oder sollte das lieber ausgelagert bleiben und rein in Form der Discovery-Modi allen, die es interessiert, nähergebracht werden. Und auf welchem althergebrachten Feature blickt ihr mit der meisten Erwartung entgegen? Schreibt uns eure Sicht der Dinge gerne in die Kommentare!