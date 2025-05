Baldur's Gate 3 hat ein offizielles Ende, das ihr nur sehen könnt, wenn ihr cheatet

Um ein ungewöhnliches Game Over zu bekommen, muss euer Charakter schummeln - und offen gesagt auch ein wenig dumm sein.

Eigentlich sollten wir uns gar nicht mehr darüber wundern, was Larian für absurde Längen gegangen ist, um Baldur's Gate 3 zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen. Und trotzdem sind wir immer wieder erstaunt, wenn wir von einem weiteren Detail erfahren.

Vor einigen Tagen hat der YouTuber SlimX ein Video hochgeladen, in dem er über haufenweise versteckte Inhalte in Baldur's Gate 3 redet. Darin geht es zum großen Teil um Dinge, die verborgen sind, um eine bestimmte Illusion zu wahren. Wusstet ihr etwa, dass die Person, mit der ihr am Speiseaufzug in der Taverne Elfgesang redet, in Wahrheit unsichtbar direkt daneben steht? Und sie sieht aus wie die Githyanki-Göttin Vlaakith.

Noch spannender finden wir aber ein anderes Detail im Video von SlimX. Hier zeigt er nämlich ein weiteres geheimes Ende, beziehungsweise ein Game Over, das auf normalem Wege niemand je zu Gesicht bekam.

16:35 Baldur's Gate 3 - Neues Test-Video mit Patch 8