Was, wenn Halsin sich in Baldur's Gate 3 nicht zurückverwandelt? Ein trauriger Bär und die köstlichen Reaktionen

Was könnte einen Druiden nur so traurig machen?

Wie ein berühmter Barde einst sang: »Wann ist ein Bär ein Bär?« Oder war es ein Elf? Gerade Druiden haben zu ihrer körperlichen Erscheinung ja eher ein wechselhaftes Verhältnis, wie zum Beispiel Halsin aus Baldur's Gate 3.

Der in beiden Formen breitschultrige Elf scheint sehr mit sich zu hadern, wie ein Reddit-Nutzer feststellen musste. Denn sein Halsin wollte die Bärenform nicht mehr verlassen, sah dabei aber nicht sehr glücklich aus.

Ein trauriger Teddybär

Reddit-User logogryf zeigt in einem Beitrag das Bild eines Halsin in Bärenform, der traurig auf einem Bett sitzt. Der Spieler findet das allerdings ziemlich lustig.

Damit ist er allerdings nicht alleine, denn unter dem Beitrag gibt es zahlreiche Scherze zum missmutig dreinblickenden Berg aus Fell.

Mit »That's unfortunate. I can't bear to see him like that«, schreibt natalMaer einen Witz, der in der Übersetzung verloren ginge. Anders als ein anderer Nutzer, der das Ganze ziemlich »POLARisierend« findet.

Wise_Owl5404 findet, dass der Bär im Bett einfach »das bezauberndste ist, was ich seit Langem in diesem Sub gesehen habe«. CuppaTreeTings ist das eher pragmatisch und hält fest, dass es sich um ein sehr stabiles Bett handeln muss.

Dem Reddit-Nutzer darun1an ist schon Ähnliches passiert, nur dass sein Tav wohl irgendwas Schlimmes gesagt haben muss. Halsin blieb nämlich nicht nur in Bärform, sondern verließ mit all seinen Sachen das Camp.

Ein Wiedersehen gab es dann in den Türmen des Mondaufgangs, allerdings saß der Druide dort einfach nur als Teddy herum. Man könnte meinen, dass Halsin in Akt 1 aus seinem Treffen mit dem Kult etwas gelernt hat. Allerdings hat er auch nur einen Intelligenzwert von 8 - er ist eben weise und nicht intelligent.

Auf dem Bild sitzt Halsin übrigens in der Taverne Zum letzten Licht in Akt 2. Dort findet ein Großteil seiner Begleiterquest statt, solltet ihr ihn im ersten Akt gerettet und mit auf die Reise genommen haben. Dass er dort als Bär auf dem Bett herumlungert und Trübsal bläst, gehört natürlich nicht zur Quest, sondern ist ein Bug - allerdings ein ziemlich witziger.