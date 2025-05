Beat Cop gratis bei GameStar Plus - bleibt ihr sauber, oder macht ihr euch die Hände dreckig?

In diesem Adventure-Spiel trifft Papers Please auf den Charme von Cop-Shows der 80er Jahre. Witzige Dialoge und Referenzen inklusive. Ihr spielt Jack Kelly, der zum Streifendienst verdonnert ist, nachdem ihm ein Mord angehängt wurde. Eure Aufgabe ist es jetzt euren Namen wieder reinzuwaschen, während intern gegen euch ermittelt wird und dabei eure Aufgaben als Streifenpolizist nicht zu sehr zu vernachlässigen.

Auf eurer täglichen Patrouille müsst ihr euer Soll an Strafzettel schreiben, sonst gibt's Abzüge beim Gehalt. Schafft ihr das nicht, oder macht dabei Fehler, könnt ihr die Alimente an eure Ex-Frau nicht bezahlen und euer Ruf bei der Polizei leidet. Also kontrolliert ihr Reifenprofile, prüft auf kaputte Lichter und ruft bei Falschparkern den Abschlepp-Dienst. Beobachtet ihr einen Überfall, kommen Pistole, Handschellen und Funkgerät zum Verstärkung rufen zum Einsatz.

2:09 Beat Cop - Gameplay-Trailer zur Polizei-Simulation - Gameplay-Trailer zur Polizei-Simulation

Es gibt aber auch andere – effizientere – Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Lasst ihr euch von den Bewohnern des Blocks bestechen, klingelt eure Kasse ebenfalls und euer Ruf unter der Bevölkerung steigt. Habt ihr euch bei ihnen beliebt genug gemacht, eröffnen sich euch somit neue Wege, um an Informationen zu eurem Fall zu kommen.

Alternativ könnt ihr euer Glück auch bei der örtlichen Mafia, Gangs oder korrupten Politikern versuchen. Die Entscheidungen, die ihr trefft und mit wem ihr euch einlasst, haben direkte Auswirkungen auf den Spielablauf und führt euch zu unterschiedlichen Enden. Wollt ihr eine frühere Entscheidung rückgängig machen, bietet das Spiel eine Rückspul-Funktion an. Damit könnt ihr auf einen beliebigen Tag zurückspringen und ab da weiterspielen. Aber Achtung: sämtlicher Fortschritt, den ihr an den Folgetagen gemacht habt, geht dabei logischerweise verloren.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 30. Juni abholen und diesen bis einschließlich 03. Juli für Beat Cop bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht's:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button »Jetzt Gratis-Spiel sichern« klicken Beat Cop bei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Gutscheincode kopieren Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!