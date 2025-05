Vom Netzteil zur Gaming-Peripherie: Be quiet! zeigt auf der Computex 2025 seine ersten Mäuse

Be quiet! war auf der Computex 2025 besonders fleißig. (Bildquelle: Be quiet!)

Der deutsche Hardware-Hersteller Be quiet! hat auf der diesjährigen Computex in Taipeh eine große Bandbreite neuer Produkte vorgestellt, die das gesamte Spektrum von PC-Komponenten abdecken.

Neue All-in-One-Wasserkühlung: »Pure Loop 3«-Serie

Den Schwerpunkt der Neuvorstellungen bilden die »Pure Loop 3«-Wasserkühlungen, die in zwei Varianten auf den Markt kommen werden. Die Pure Loop 3 LX richtet sich an Nutzer, die RGB-Beleuchtung wünschen, während die Pure Loop 3 eine schlichte, unbeleuchtete Alternative darstellt.

Die LX-Variante hebt sich durch ein etwas anderes Konzept von der Konkurrenz ab, die primär über LCD-Displays oder komplexe Beleuchtungseffekte kommt: Stattdessen verwendet Be quiet! austauschbare Folien, die von hinten beleuchtet werden.

Diese Lösung soll es euch ermöglichen, das Aussehen eurer Wasserkühlung kostengünstig zu personalisieren. Im Lieferumfang sind elf verschiedene Designs enthalten; zusätzlich können eigene Designs erstellt werden.

Die Pure Loop 3 LX wird mit Light Wings LX Lüftern ausgestattet und ist in 240mm- und 360mm-Varianten verfügbar.

Die Standard-Version Pure Loop 3 nutzt Pure Wings 3 PWM-Lüfter und wird zusätzlich in einer 280mm-Variante angeboten, da diese Lüfterserie auch in 140mm-Größe verfügbar ist.

Beide Varianten verfügen über eine sechspolige Pumpe zur Vibrationsminimierung und einen Einfüllstutzen für nachträgliches Befüllen.

Preislich startet die Pure Loop 3 bei 85 Euro, während die LX-Version für 100 Euro erhältlich sein wird. Die Markteinführung ist für August 2025 geplant.

Neue Gaming-Tastatur und die erste Be quiet!-Maus

Mit der »Dark Perk Ergo« und »Dark Perk Sym« wagt Be quiet! den Einstieg in den Gaming-Maus-Markt. Beide Modelle basieren auf identischer Hardware, unterscheiden sich jedoch in der Ergonomie: Die Ergo-Version ist für Rechtshänder optimiert, während die Sym-Variante eine symmetrische Form für beidhändige Nutzung bietet.

Die technischen Daten lesen sich indes identisch:

Ein PixArt PAW 3950 Sensor ermöglicht bis zu 32.000 DPI bei einer maximalen Polling-Rate von 8.000 Hz.

Optische Omron-Schalter versprechen präzise Eingaben, während der integrierte Akku bis zu 100 Stunden Laufzeit bieten soll. Mit nur 55 Gramm Gewicht positionieren sich beide Mäuse im leichten Segment.

Der Marktstart ist für August 2025 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von jeweils 130 Euro geplant.

Be quiet! erweitert zudem sein Portfolio an mechanischen Tastaturen, das bisher aus exakt einem Modell besteht - der »Dark Mount«. Diese Tastatur zeichnet sich durch dreifache Schalldämmung und ein modulares Design mit abnehmbarem Nummernblock und Media Dock aus.

Die neue »Light Mount« soll stattdessen eine minimalistischere Alternative darstellen und verzichtet zugunsten eines integrierten Media Wheels auf das modulare Konzept. Beide Tastaturen verwenden proprietäre Silent-Switches, die in linearer oder taktiler Ausführung verfügbar sind, und bieten Per-Key-RGB-Beleuchtung.

4:07 Light Mount und Dark Mount: Das sind die ersten Gaming-Tastaturen von be quiet!

Autoplay

ATX 3.1-Netzteile: Pure Power 13M und Power Zone 2

Be quiet! aktualisiert sein Netzteil-Line-up mit dem neuen ATX 3.1-Standard, der verbesserte Sicherheitsfeatures und native 12V-2×6-Anschlüsse bietet.

Die »Pure Power 13M«-Serie ersetzt die 12M-Generation und ändert insbesondere die Topologie: Während der Vorgänger noch auf Multi-Rail setzte, verwendet die 13M-Serie eine Single-Rail-Architektur. Zudem ist das Netzteil nun semi-passiv ausgelegt – der 120mm-Lüfter bleibt bei geringen Lasten stehen und startet erst bei höherem Bedarf.

Pure Power 13M wird von 550 Watt bis 1.000 Watt verfügbar sein, wobei das 1.200W-Modell der Vorgängergeneration eingestellt wurde. Alle Modelle sind vollmodular ausgeführt und erreichen »80 Plus Gold«- sowie »Cybenetics Gold«-Zertifizierung. Die Preise beginnen bei 95 Euro und reichen bis 170 Euro für die 1000W-Variante.

Power Zone 2 als Premium-Option

Parallel zur Pure Power 13M Serie zeigt Be quiet! auch das »Power Zone 2«, das sich mit Platinum-Zertifizierung an System-Builder richtet. Dieses Netzteil wird in 750W-, 850W- und 1000W-Varianten verfügbar sein und ebenfalls den ATX 3.1-Standard unterstützen.