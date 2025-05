Computex 2025: Unsere 5 Highlights vom zweiten Messetag

Tag 2 der Computex 2025 ist vorbei. Hier erfahrt ihr unsere Highlights vom 21. Mai 2025. (Bildquelle: Silverstone, Noctua)

Die Computex 2025 präsentierte auch am zweiten Messetag wieder zahlreiche Innovationen. Wir haben uns im Tech-Team mit Jakob, der für GameStar Tech in Taiwan unterwegs ist, über die fünf spannendsten Produkte unterhalten.

Da gleich mehrere Gaming-Mäuse gezeigt wurden, haben wir beschlossen, diese als ein Highlight zu werten. Die ausgewählten Produkte zeigen erneut, wohin die Reise in der Technik geht.

Highlight 1: Gaming-Maus mit Noctua-Lüfter und zwei potenzielle Preis-Leistungs-Tipps von SteelSeries

Die Pulsar x Feinman Noctua Edition Maus hat einen eingebauten Lüfter, der die Hand kühlen soll – ideal gegen schwitzige Hände beim Spielen. Noctua, eigentlich eher bekannt für leise Kühler, sorgt für also nun erstmal bei einer Gaming-Maus für Temperaturregulierung. Mit 32.000 DPI und 8.000 Hertz Polling-Rate reiht sie sich im High-End-Segment ein. Ein kurioses, aber cleveres Highlight der Computex 2025. Erscheint im November 2025.

SteelSeries bringt die Rival 3 Gen 2 und die Rival 3 Wireless Gen 2 mit einem technischen Update heraus. Sie sollen mit einer verbesserten Leistung in Form von schnellen Reaktionszeiten und präziseren Sensoren zu fairen Preisen überzeugen. Die kabellose Version hält bis zu 450 Stunden. Perfekt für Spieler, die viel für wenig Geld wollen.

Highlight 2: Schalterkönig Cherry mit neuen Switches

Cherry stellt neue Tastaturschalter vor. Besonders spannend: die induktiven IK-Schalter. Sie funktionieren ohne direkten Kontakt, sind extrem langlebig und verbrauchen viel weniger Strom – ideal für kabellose Tastaturen. Dazu kommen neue mechanische Schalter für verschiedene Tippgefühle. Eine sinnvolle Neuerung für PC-Spieler.

Highlight 3: AMD hat die Radeon 9060 XT vorgestellt

AMDs neue Radeon RX 9060 XT Grafikkarte ist da! Für 299 US-Dollar (8 GB) oder 349 US-Dollar (16 GB) bietet sie starke Leistung für flüssiges Spielen in hoher Auflösung (1440 p). Sie soll sogar Nvidias Konkurrenz übertreffen und ist ideal für preisbewusste Spieler. Sie erscheint am 5. Juni 2025.

Highlight 4: Noctuas erste All-in-One-Wasserkühlung

Noctua, bekannt für leise Luftkühler, bringt seine erste All-in-One-Wasserkühlung. Sie verspricht extrem leisen Betrieb dank spezieller Geräuschdämpfung und kühlt nicht nur den Prozessor, sondern auch andere wichtige Bauteile. Dies könnte eine sehr gute Lösung für alle sein, die Flüssigkeitskühlung ohne Lärm wollen. Die AiO-Wasserkühlung erscheint im ersten Quartal 2026.

Highlight 5: Silverstone Retro-Gehäuse aus Aprilscherz

SilverStone präsentiert das FLP02, ein PC-Gehäuse im Retro-Look der 80er/90er Jahre – sogar in Beige! Innen ist es aber topmodern und bietet Platz für die neuesten PC-Komponenten. Der Turbo -Button steuert jetzt die Lüfter. Ideal für alle, die Nostalgie mit aktueller Technik verbinden möchten.

Auch heute war es gar nicht mal so leicht, aus den zig Ankündigungen auf der Computex 2025 nur fünf auszuwählen. Wir sind sehr froh darüber, mit Jakob jemanden vor Ort zu haben, der uns auf dem Laufenden hält. Am Freitag gibt es von ihm noch einmal zum Abschluss ganz besonderen Content und Linh wird auch eine wichtige Rolle spielen. Bleibt gespannt und zusammen mit uns dabei.

Jetzt seid ihr gefragt: Auch auf Tag 2 der Computex 2025 war so einiges los. Zu viel, um alles auch nur aufzulisten. Was waren eure persönlichen Highlights vom zweiten Messetag oder generell bisher? Gibt es eine Ankündigung, auf die ihr noch hofft oder mit der ihr vielleicht sogar fest rechnet? Erzählt uns in den Kommentaren gerne, wie ihr die IT-Messe bisher erlebt habt und was euch in Erinnerung bleiben wird.