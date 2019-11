Beyerdynamic MMX 300 GameStar Edition gewinnen!

Das MMX 300 (V2) des deutschen Herstellers Beyerdynamic ist eines der besten PC-Headsets, allerdings mit einem Preis von 300 Euro auch eines der teuersten. Eine Besonderheit des MMX 300 ist, dass es in Deutschland gefertigt wird, am Stammsitz des Unternehmens in Heilbronn.



Beyerdynamic hat uns eingeladen, im Zuge einer Werksbesichtigung die Fertigung des MMX 300 selbst zu begutachten und sogar selbst Hand und Lötkolben anzulegen beim Zusammenbau des ersten und einzigen (uns bekannten) MMX 300 GameStar Edition!

Eingeladen hatte Beyerdynamic zur Besichtigung, um uns ihr vor einigen Monaten eingeführtes System zu zeigen, mit dem sich jedes MMX 300 hinsichtlich der Farben von Kopfbügel, Ohrmuschel und Aluring individualisieren lässt.



Die Ohrmuscheln lassen sich dazu (gegen Aufpreis) mit persönlichen Logos oder Motiven bedrucken und die Aluhalterung mit einem Schriftzug verzieren.

MMX 300 GameStar Edition!

Hardware-Chef Florian Klein hat die Gelegenheit wahrgenommen, um den Lötkolben (unter Anleitung) zu schwingen und ein MMX 300 selbst zusammengebaut - keine Sorge, den obligatorischen Funktionstest an der Messstation hat es bestanden!



Die Individualisierungsoption haben wir ebenfalls ausprobiert und die Ohrmuscheln mit dem GameStar-Stern in weiß vor blauem Hintergrund sowie einem Schriftzug versehen.

Herausgekommen ist ein absolutes Unikat - im Schweiße unseres Angesichts von Hand zusammengebaut - die erste und einzige MMX 300 GameStar Edition!



Und die gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen!



Hier an unserem Gewinnspiel teilnehmen - viel Glück!