Bill Gates: So bewarb sich 1974 einer der reichsten Menschen der Welt für einen Job

Bewerbungen schreiben - für viele von uns landet diese Tätigkeit wohl auf den vorderen Rängen der Top-100-Liste an Dingen, die man auf keinen Fall öfter als nötig machen möchte. Irgendwo zwischen Weisheitszahn-OP und Schwimmen im Wasserloch voller Alligatoren. Aber sie ist nun mal so wichtig!

Auch ein Bill Gates höchstpersönlich musste sich einst um Jobs bemühen. Der Microsoft-Gründer ist mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 123 Milliarden US-Dollar einer der reichsten Menschen der Welt und hat gemeinhin den Ruf, ein sehr pedantischer Mensch zu sein.

Seine frühere Bewerbung ist deshalb umso amüsanter. Kein Scherz, Bill Gates hat auf LinkedIn freimütig einen Lebenslauf aus dem Jahre 1974 geteilt. Zur geschichtlichen Einordnung: Damals war Gates noch Student am renommierten Harvard College und es war noch nicht abzusehen, dass der junge Mann einst die Welt, wie wir sie kennen, verändern würde.

Inhalt hui, Optik pfui

Wer ein einwandfreies, auf Hochglanz getrimmtes Dokument erwartet, wird stutzen. Denn der junge Bill Gates nahm es mit der Ordnung offenbar nicht so genau. Das Schreiben, mit dem er über die Personalagentur RSVP Services eine Anstellung suchte, sieht eher so aus, als ob er es längere Zeit in der hinteren Hostentasche mit sich herumgetragen hätte:

Immerhin erfährt man ein paar spannende Infos. Etwa, über was für ein Einkommen er sich schon damals freuen konnte, primär aufgrund des Erfolgs seiner frühen Software-Projekte: 12.000 US-Dollar, was nach heutigem Stand rund 71.000 US-Dollar entspricht. Einen Gehaltswunsch nannte er nicht, wohl auch, um potenzielle Arbeitgeber nicht direkt zu verschrecken. Dafür erfahren wir aber, dass Gates damals knapp 1,78 Meter groß war und nur 58 Kilogramm wog.

Sein Salär kommt indes nicht von ungefähr. Wenn man über die Optik des Dokuments hinwegsieht und auf die inhaltliche Ebene wechselt, wird schnell klar, dass Bill Gates auch damals schon kein normaler Student war. Sein beruflicher Werdegang ist geprägt von Erfolgen, weshalb alles, was nach dieser Zeit geschah, nicht weiter verwundern dürfte.

Bill Gates nimmt das Aussehen seiner Bewerbung übrigens mit Humor. Auf LinkedIn schreibt er:

Egal, ob du dein Studium jüngst abgeschlossen oder abgebrochen hast, ich bin mir sicher, dass dein Lebenslauf besser aussieht als meiner vor 48 Jahren.

