Blutiger PR-Stunt: Blizzard will Diablo 4-PC verlosen, wenn Fans 600 Liter Blut spenden

Dieser PC wird verlost - allerdings nur mit einer roten Wasserkühlung. Das RTX 4090-Herzstück pumpt dabei kein Blut als Kühlmittel (Quelle: Blizzard)

Blizzard geht bei der Vermarktung des Spiels Diablo IV nicht gerade subtil vor. Doch dieser PR-Stunt überbietet alles.

Wenn genug Blutspenden gesammelt werden, winkt als Belohnung neben InGame-Goodies auch ein Gaming-PC, der infused with real human blood sein soll – wird hier also mit Menschenblut gekühlt?

Blizzard … warum?

Dahinter steckt tatsächlich kein perfider Werbemix aus Halloween und der neuen Season of Blood von Diablo 4. Die Sache dient neben der PR für Blizzard auch einem guten Zweck.

Das amerikanische Rote Kreuz warnt aktuell vor mangelnden Blutkonserven in den Krankenhäusern der USA. Deshalb wurde nun die Aktion von Blizzard in den USA ins Leben gerufen, wie das folgende Video auf YouTube aufzeigt:

Unter Diablo Blood Harvest können Nachweise der Blutspenden eingereicht werden. Wenn eine gewisse Menge Blut zusammengekommen ist, werden Belohnungen freigeschaltet.

Bei dem Erreichen von 666 Quartz of Blood , also etwa 630 Liter Blut, wird zusätzlich ein Gaming PC verlost. Der soll dann eine rote Wasserkühlung besitzen und vom Blut der Spender durchtränkt sein – was hier metaphorisch zu sehen ist.

Natürlich wird kein echtes Blut im Kühler verwendet, sondern der PC mit roter Wasserkühlung nur durch eben solches freigeschaltet.

Das sind die Belohnungen im Überblick:

Wenn 33 Prozent der 630 Liter gespendet wurden, werden Waffen wie das Schwert Bloodpetal Blade freigeschaltet.

Bei 66 Prozent bekommen Spieler eine kosmetische Belohnung: Die Barbarenrüstung Loch Raeth Maor .

Falls die vollen 630 Liter erreicht werden, bekommen alle Spieler alle Belohnungen und das Vermilion Eye Piebald Mount sowie die Möglichkeit, den Gaming-PC zu gewinnen. Der hat es ziemlich in sich:

NVIDIAs GeForce RTX 4090

Intel Core i9 CPU

64GB of DDR5 RAM

3 TB SSD

Quantum Vector GPU Waterblock als Wasserkühlung (ohne Blut!)

Darum sind Blutspenden wichtig – auch in Deutschland und ohne Gaming-PC!

Blutspenden spielen nämlich nicht nur bei Diablo IV eine Rolle. In Krankenhäusern entscheidend sie oft über Leben und Tod. Bei schweren Unfällen brauchen Menschen Ersatz für verlorenes Blut. Aber auch bei Krebstherapien oder Operationen kommen sie zum Einsatz.

Laut der Website des DRK (Deutsches Rotes Kreuz) brauchen wir allein in Deutschland jeden Tag 14.000 Blutspenden, um den Bedarf zu decken.

Wer gerne spenden würde, aber noch nicht so genau weiß, wie das Blutspenden abläuft, kann auf diesen Link klicken der DRK klicken. Dort bekommt ihr alle Informationen über den Ablauf gestellt.

Übrigens: Einzelne Bestandteile eures Blutes sind unterschiedlich lang lagerbar. Eure Thrombozyten sind beispielsweise nur 4 Tage haltbar.

Etwas länger können eure roten Blutkörperchen aufbewahrt werden: bis zu 34 Tage.

Blutplasma ist der Gewinner: Auf Eis (-40 Grad Celsius) kann es bis zu zwei Jahre haltbar gemacht werden.

2:45 Für die neuen Vampir-Skills in Diablo 4: Season 2 braucht ihr etwas Glück

Die Aktion dient natürlich in erster Linie Blizzards gesteigerte Reichweite von Diablo IV. Trotzdem ist die Idee dahinter nicht schlecht. Blutspenden ist ein wichtiges Thema und braucht jede Aufmerksamkeit - auch wenn es sich um einen PR-Stunt handelt.

Was denkt ihr zum Thema Blutspenden? Würdet ihr euch über eine ähnliche Aktion hier in Deutschland freuen? Was denkt ihr, wie viel Liter Blut hierzulande zustande kommen würden, wenn das DRK so einen Gaming-PC verlosen würde? Schreibt es gerne in die Kommentare.