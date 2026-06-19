Streaming-Frust treibt Verkaufszahlen: Hersteller meldet 10.000 Prozent Plus bei Blu-rays

Physische Medien, wie etwa Blu-Ray-Filme, feiern ein Comeback. (Bildquelle: JackF - stock.adobe.com)

Ständig steigende Abo-Preise bei den großen Streaming-Anbietern und plötzlich nicht mehr auffindbare Filme und Serien treiben Filmfans offenbar zurück zu klassischen Medien: Die Disc feiert ein Comeback.

Wie das Technik-Magazin Techradar nach Gesprächen mit Brancheninsidern berichtet, verzeichnen Hersteller von physischen Medien aktuell einen starken Anstieg bei der Produktion von DVDs und Blu-Rays.

Ein spezialisierter Hersteller teilte dem Magazin mit, dass die Auftragseingänge für Blu-Rays im letzten Jahrzehnt um 10.000 Prozent zugelegt haben. Aber auch die Branche meldete steigende Verkaufszahlen, vor allem bei 4K-Blu-Rays.

Die Entwicklung wird laut den Insidern gleich durch mehrere Faktoren positiv beeinflusst: Neben dem Frust über Kosten und Angebot bei Streaming-Diensten steigen Verkäufe auch durch einen wachsenden Sammlermarkt, so das Fazit des Berichts.

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Ein Blick auf die Produktionszahlen

Laut Techradar ist der Anstieg kein »letztes Aufbäumen«. Das Magazin sprach mit den Betreibern eines Presswerks, das sowohl Vinyl-Schallplatten als auch optische Datenträger produziert.

Die Verantwortlichen stellten dabei eine merkbare Verschiebung fest: Während die Auftragslage bei Filmen lange Zeit stagnierte oder sogar rückläufig war, stiegen sie in letzter Zeit merklich an.

Auch wenn sich die 10.000 Prozent auf einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren und das Blu-Ray-Audio-Format bezieht, zogen die Verkäufe von Blu-Rays um drei Prozent und die von 4K Blu-Rays um rund 20 Prozent im Jahr 2025 in Großbritannien an.

Streaming-Dienste als Treiber

Ein Hauptfaktor der Entwicklung sei die Ernüchterung über den Streaming-Markt. Vor allem regelmäßig steigende Kosten, die Einführung von Werbung und strengere Regeln beim Teilen von Zugängen spielten eine Rolle.

Noch schwerer wiege aber der Umgang mit den Inhalten selbst. Hier bemängeln Abonnenten vor allem das Lizenz-Chaos, bei dem Titel zwischen verschiedenen Diensten hin-und-herwandern, unsichere Käufe von digitalen Inhalten und den Verlust von Exklusivtiteln, die komplett vom Markt genommen werden.

Die Tatsache, dass manche Filme oder Serien nach wie vor gar nicht über Streaming abrufbar seien, spielt ebenfalls eine Rolle.

Der Premium-Sammlermarkt wächst

Neben dem Wunsch nach Unabhängigkeit profitiert die Blu-Ray auch im Premium-Segment. So greifen Heimkino-Enthusiasten immer öfter zur 4K-UHD-Blu-Ray. Diese bietet im Gegensatz zu stark komprimierten Online-Streams, die je nach Internetverbindung schwanken können, eine konstant unkomprimierte, überlegene Bild- und Tonqualität.

Gleichzeitig erstarkt der Sammlermarkt: Limitierte Steelbooks, aufwendig gestaltete Artworks und umfangreiches, exklusives Bonusmaterial machen die Datenträger zu begehrten Objekten für Filmfans.

So sieht es in Deutschland aus

In Deutschland spiegelt der breite Gesamtmarkt den im Techradar-Artikel beschriebenen Boom noch nicht wider. Offizielle Erhebungen der Filmförderungsanstalt (FFA) und der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO) für das Jahr 2025 zeigen stattdessen einen anhaltenden Rückgang bei den physischen Medien, während Streaming weiterhin stark dominiert.

Allerdings gibt es auch hierzulande laut Techbook vor allem im Premium-Segment auch einen Gegentrend. So ist der Umsatz von 4K-UHD-Filmen bereits 2024 um 17 Prozent gestiegen. Vor allem Steelbook-Editionen sollen sich großer Beliebtheit erfreuen.

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Die aktuellen Auftragszahlen aus den Presswerken zeigen, dass vor allem 4K und Sammlereditionen einen starken Wachstum verzeichen. Damit etablieren sich physische Filme in 4K oder speziellen Editionen zunehmend als stabile Nische für Enthusiasten und Sammler.

Nun ist eure Meinung gefragt. Seid ihr Team-Streaming oder Team-Disc? Oder kombiniert ihr beide Arten, Filme und Serien zu schauen, geschickt miteinander? Schreibt uns dazu gerne unten einen Kommentar.