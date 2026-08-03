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Skyblivion hält weiter am Release 2026 fest und die berühmte Kaiserstadt soll dreimal so groß wie im Original werden

Das Oblivion-Remake von Fans soll noch dieses Jahr erscheinen, das haben die Entwickler erneut bestätigt. Außerdem gibt es neue Details zur Kaiserstadt, der Magie und der Open World.

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Tillmann Bier
03.08.2026 | 16:16 Uhr | ca. 2 Minuten Lesezeit
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Die Kaiserstadt in Skyblivion wird riesig im Vergleich zum Original. Die Kaiserstadt in Skyblivion wird riesig im Vergleich zum Original.

Skyblivion vor GTA 6? Das wird immer unwahrscheinlicher: Nach der Verschiebung auf 2026 haben die Entwickler des inoffiziellen Oblivion-Remakes noch kein genaues Relasedatum bekanntgegeben, sind aber offenbar noch fleißig bei der Arbeit.

In einem Stream gab es dann aber immerhin kürzlich wichtige Neuigkeiten: Das Skyblivion-Team plant nämlich weiterhin mit demselben Releasejahr, will die Kaiserstadt deutlich vergrößern und ein beliebtes Feature zurückbringen.

Große Pläne für Skyblivion

In einem Livestream sprach Chefentwickler Rebelzize über die Fortschritte bei Skyblivion und die Pläne für die Veröffentlichung der riesigen Total Conversion für Skyrim. Einen genaueren Releasezeitraum verrät er noch nicht, betont aber, dass es irgendwann 2026 soweit seien soll. Dafür gibt es aber ein paar aufregende Neuigkeiten zum Projekt:

  • Wir wussten bereits, dass Skyblivion die wenig abwechslungsreichen Dungeons des Originals deutlich aufwertet. Aber auch die Städte werden erweitert und besonders für die Kaiserstadt im Zentrum der Spielwelt gibt es ambitionierte Pläne: Jedes der sechs Viertel soll etwa dreimal so groß sein wie im Original. Dementsprechend gibt es auch mehr Einwohner, die wie alle Oblivion-NPCs eigene Tagesabläufe haben sollen. Sollte die Stadt zu leer wirken, wird es aber eventuell zusätzliche Hintergrund-NPCs geben.

Video starten 8:30 Skyblivion kommt noch 2026: Die Macher hinter der Riesen-Mod zeigen euch, wie das »neue« Oblivion inzwischen aussieht

  • Das Zusammenstellen eigener Zaubersprüche ist eine beliebte Mechanik von Oblivion, die viele Fans in Skyrim vermissten. Zum Release sollte sie in Skyblivion eigentlich noch fehlen, allerdings hat man so große Fortschritte gemacht, dass Spellcrafting jetzt doch direkt zur Veröffentlichung im Remake landet.
  • Das Dialog-Minispiel aus Oblivion kehrt ebenfalls zurück. Falls ihr euch nicht erinnert: Man konnte damals seine Beliebtheit bei Gesprächspartnern erhöhen, indem man über ein Rad vier Aktionen, nämlich Bewundern, Scherzen, Einschüchtern und Prahlen ausführte. Wer geschickt die richtige Reihenfolge auswählte, stieg schnell in der Gunst von anderen auf.
  • In der Open World soll es ähnlich wie in Skyrim oder Fallout 4 zufällige Begegnungen mit NPCs geben. Das können ganz einfache Dinge sein wie Wölfe, die einen Hirsch jagen, über Pilger oder Patrouillen bis hin zu komplexen Szenarien.
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So, das war es auch wieder mit den Neuigkeiten zu Skyblivion, jetzt heißt es wieder warten. Da die Modder noch einige Aufgaben zu erledigen haben, wie etwa Navmeshing, Tests und mehr sollten wir erst mit einem Release gegen Ende des Jahres rechnen. Und natürlich ist auch nicht ausgeschlossen, dass Skyblivion noch einmal verschoben wird, schließlich arbeiten die Entwickler nur in ihrer Freizeit an dem Projekt.

In der Zwischenzeit erzählt euch Petra, warum eigentlich Enderal so toll ist. Die Total Conversion für Skyrim könnt ihr sogar schon seit Jahren selbst spielen.

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Skyblivion

Skyblivion

Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC)

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