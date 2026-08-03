Warhammer 40k: Henry Cavill arbeitet mit Amazon an einer zweiten TV-Serie und den Anfang der Geschichte könnt ihr schon jetzt bei Prime Video streamen

Kein Witz: Amazon entwickelt jetzt gleich zwei TV-Serien zu Warhammer 40k und an beiden ist Henry Cavill beteiligt. Bildquelle: Amazon Studios

In der animierten Anthologie-Serie Secret Level widmet sich eine ganze Episode dem schaurig-schönen Universum von Warhammer 40k: Angeführt von Lieutenant Titus schlägt ein Klingengardentrupp der Ultramarines eine blutige Schneise der Verwüstung, die den Imperator wahrlich stolz machen würde!

Für viele Spiele-Fans ist die Folge Kenne keine Furcht das klare Highlight von Secret Level. Und wenn ihr derselben Meinung seid, können wir glorreiche Kunde mit euch teilen: Amazon entwickelt eine animierte TV-Serie, die sich das Warhammer-40k-Kapitel als Vorbild nimmt.

Damit bekommt ihr eben schon jetzt bei Prime Video im Abo einen Vorgeschmack darauf, wie die vollständige Animationsserie zu Warhammer 40k dann aussehen dürfte:

0:39 Secret Level: Die Warhammer-Episode der Amazon-Serie sieht richtig fett aus

Autoplay

Warum nicht gleich zwei Amazon-Serien zu Warhammer 40k?

Wie Variety exklusiv in Erfahrung bringen konnte, ergänzt das Projekt die bereits geplante Live-Action-Verfilmung. Und bei beiden Serien ist Warhammer-40k-Superfan Henry Cavill (Superman, The Witcher) involviert.

Die neue Animationsserie entsteht bei den Blur Studios, die bereits Secret Level verantwortet haben. Dave Wilson, der bei Kenne keine Furcht Regie führte, stemmt das Spin-off nun gemeinsam mit John Orloff (Masters of the Air, Band of Brothers) als Co-Schöpfer und -Regisseur.

Außerdem ist mit Tim Miller (Deadpool) der Serien-Schöpfer von Secret Level mit an Bord, während Roy Lee von Vertigo und Adam Smillie von Games Workshop ebenfalls mitproduzieren. Eben wie Henry Cavill und dessen Partnerin Natalie Viscuso, die seit 2011 in der TV-Landschaft tätig ist.

Es sind also wirklich eine Menge Leute involviert, die mehr als genug mit der Materie vertraut sind. Secret Level war von Anfang an als Sprungbrett für ein Nachfolge-Projekt gedacht. Warhammer 40k ist jetzt die erste Serie, die daraus als Spin-off entsteht.

Und keine Sorge: Wie bereits erwähnt, steht die animierte TV-Serie zu Warhammer 40k der geplanten Realverfilmung nicht im Weg. Beide Projekte, an denen Henry Cavill jeweils beteiligt ist, entstehen parallel zueinander und sollen sich ergänzen.

Beide geplanten TV-Serien haben aber noch keinen Release-Termin. Es ist aber davon auszugehen, dass es mit der animierten Variante schneller vorangeht. Die Live-Action-Version, für die erstmal Drehbücher geschrieben werden müssen, steht ziemlich am Anfang ihrer Entwicklung.