SteamOS im Aufwind? - Valve arbeitet an Windows-Emulator für Linux-Systeme

Linux-Nutzer haben es nicht leicht, zumindest, wenn sie gleichzeitig passionierte Gamer sind. Denn trotz eines wachsenden Angebots an PC-Spielen, die auch über eine Linux-Version via Steam verfügen, ist der Anteil an Linux-Titel noch immer verschwindend gering. Gerade bei Triple-A-Games schauen Linux-Nutzer häufig in die Röhre.

Doch Valve, das sich bereits seit Längerem als Unterstützer der Linux-Gaming-Community positioniert hat – unter anderem auch mit SteamOS , arbeitet offenbar an einer Lösung für das Problem. Wie ComputerBase mit Bezugnahme auf einen Eintrag der Steamdatabase bei Github berichtet, konzipiert der Publisher und Entwickler derzeit offenbar ein Tool, das als Emulator für Windows-Titel fungiert.

Unter dem Namen »Steam Play« funktioniert der Emulator sowohl für speziell unterstützte Titel als auch für alle anderen Spiele in der Steam-Bibliothek. Steam Play simuliert dann unter Linux eine Windows-Umgebung, sodass auch Windows-Spiele unter Linux lauffähig sind. Nicht offiziell unterstützte Titel sind dabei mit einem Warnhinweis versehen, laufen allerdings voraussichtlich trotzdem ohne größere Probleme.

Mit Steam Play könnte Valve auch einen weiteren Vorstoß mit SteamOS wagen. Wann das neue Feature allerdings offiziell erscheinen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Alternativ lassen sich derzeit Programme wie beispielsweise Wine nutzen.