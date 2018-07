Während die Bundesnetzagentur mit einem neuen Förderprogramm den Breitbandausbau über ein flächendeckendes Gigabitnetzwerk inklusive Glasfaser-Netzwerk begünstigen will, setzt die Deutsche Telekom vorerst weiter auf die Vectoring-Technologie. In einer aktuellen Pressemitteilung (via PCGamesHardware) verkündete der Konzern die Anbindung von 385.000 zusätzlichen Haushalten an das Vectoring-Netz.

Dazu tauschte die Telekom in den vergangenen Wochen lediglich die entsprechenden Karten in den Verteilerkästen, wodurch in den betroffenen Gebieten jetzt Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s möglich sind. Ab August soll sich das Tempo sogar auf 250 MBit/s steigern, die Upload-Geschwindigkeit steigt von zehn auf bis zu 40 MBit/s.

Die Telekom selbst betont, dass durch das Vectoring-Update Baulärm für die Anwohner vermieden werde und die Gemeinden nicht für die Kosten der Aufrüstung aufkommen müssten. Der Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland, Walter Goldenits, erklärte, die Telekom »treibe den Breitbandausbau in Deutschland konsequent voran«.

Wer von der neuen Geschwindigkeit profitieren möchte, muss laut Auskunft der Telekom einen entsprechenden Vertrag abschließen. Eine entsprechende Möglichkeit, die Verfügbarkeit zu prüfen, stellt die Telekom auf einer zugehörigen Webseite zur Verfügung.