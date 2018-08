Tesla - Hacker gehen ab sofort mit Reparaturgarantie ans Werk

Gute Nachrichten für (ethische) Hacker: Wer bei der Suche nach Sicherheitslücken in der Software der Fahrzeuge des Autoherstellers Tesla ein Fahrzeug beschädigt, verwirkt künftig nicht mehr die Herstellergarantie. Tesla kündigt außerdem an, Hacker direkt bei entsprechenden, notwendigen Reparaturen am Fahrzeug unterstützen zu wollen, wie Heise berichtet.

Mit dieser Maßnahme stellt Tesla ein eigenes Bug-Bounty-Programm auf die Beine, dass ehrliche Hacker für die Meldung von Programmierfehlern und Sicherheitslücken belohnen soll. Tesla autorisiert dabei explizit die Hacker zur Suche nach entsprechenden Problemen, damit diese nicht gegen geltende Software-Lizenzgesetzgebung verstoßen müssen - ein Problem, mit dem viele US-amerikanische Bug-Bounty-Programme noch zu tun haben.

Laut der US-Juristin Amit Elazari Bar On bildet Teslas Schritt einen bislang noch nicht dagewesenen Präzedenzfall, an dem sich andere Firmen ein positives Beispiel nehmen sollen. Hacker, die Tesla-Modelle und ihre Software entsprechend auseinander nehmen, müssen künftig also nicht mehr befürchten, sich potentiell strafbar zu machen.

Daneben hat Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, die Sicherheitssoftware, die in Teslas zum Einsatz kommt, als Open-Source-Version zu veröffentlichen. Dabei handele es sich um eine wichtige Maßnahme für die »sichere Zukunft« selbstfahrender Autos, erklärte Musk auf Twitter.