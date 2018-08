Jedes Jahr ist die Bundeswehr auf der Gamescom, um unter den Besuchern neue Bewerber zu finden - aber auf der Gamescom 2018 ernteten ihre Werbeplakate heftige Kritik. Sie klingen wie Werbeslogans für einen neuen Shooter: »Multiplayer at its best!« verkündet eines, »Mehr Open World geht nicht!« das andere.

Erst im Kleingedruckten wird klar, worum es wirklich geht. »Echte Kameradschaft statt Singleplayer-Modus? Mach, was wirklich zählt. Lerne Teamwork kennen und bewirb dich für eine Karriere bei der Bundeswehr.«

Auf Twitter prangerte der User MOK an, die Plakate verharmlosten Krieg und lebensgefährliche Einsätze, indem sie sie mit Spielen gleichsetzten.

Zahlreiche andere Nutzer griffen seine Kritik auf und teilten sie. Derlei Werbung hätte auf einer Spielemesse mit weitgehend minderjährigem Publikum nichts zu suchen, so der Tenor vieler Tweets.

Andere wiederum hatten kein Problem mit der Werbung. Die Bundeswehr müsse eben junge Leute begeistern, und da erfüllten diese Plakate ihren Zweck.

Der offizielle Bundeswehr-Twitteraccount betonte, die Plakate hätten eine ehrbare Absicht.

Der Pressesprecher der Bundeswehr erklärte gegenüber Bento das Konzept hinter den Plakaten:

"Die Kampagne bedient sich der Signale einer Spiele-Werbung und stellt dann die Sinnfrage: 'Echte Kameradschaft statt Singleplayer-Modus?' oder 'An deine Grenzen gehen, statt in deinem Level festhängen?'. Die Headlines 'Multiplayer at its best!' und 'Mehr Open World geht nicht!' lesen sich dabei zunächst wie Rezensionen für ein neues Game. Auf den zweiten Blick erkennt man darin jedoch die Werte der Bundeswehr - Kameradschaft und der Einsatz für eine freie Welt."