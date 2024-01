An diesem auffaltbaren Riesen-TV für 200.000 US-Dollar von der CES sind wir viel näher dran, als ihr glaubt

Einschätzung des Experten: Logo, der N1 von C-Seed ist ein absolutes Luxusprodukt, gar keine Frage. Das sieht man auch an den ganzen Produktbildern, die in Villas oder Lofts geschossen wurden.



Nichtsdestotrotz ist ein faltbarer Fernseher sehr viel näher an der Gegenwart als man denken mag. Micro-LED kostet aktuell noch einen Haufen Geld, aber wie bei OLED wird der Preis schrittweise sinken.



Und im Gegensatz zu den Machbarkeitsstudien zu transparenten TVs steckt in den modularen Geräten tatsächlich ein Mehrwert. So könnte sich jeder seine Fernsehgröße für zu Hause selbst zusammensetzen und gegebenenfalls nachträglich vergrößern.



Der N1 ist luxuriöse Zukunftsmusik, aber die könnte in zehn Jahren real und erschwinglich werden.