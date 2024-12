Gefeiertes C&C erschien vor 21 Jahren in Deutschland mit bizarren Änderungen - jetzt erklärt der Entwickler die Zensur

In C&C Generäle kämpfen in der deutschen Fassung Cyborgs statt Menschen gegeneinander.

Vielleicht habt ihr es noch im Ohr, das Geräusch von schepperndem Belch, wenn man in C&C mit dem Panzer über die Infanterie fährt. Spieler aus den USA kennen es allerdings nicht, denn es kommt nicht von der fortschrittlichen Waffentechnik in den Spielen, sondern der deutschen Zensur in den 90ern und 2000ern.

Auch in Command & Conquer: Generäle, einem der Höhepunkte der Reihe, wurde massiv der Rotstift angesetzt. Ein ehemaliger Entwickler erinnert sich in einem Reddit-Beitrag an die Gründe.