Christopher Nolans neuer Film widmet sich einer der ältesten Geschichten der Menschheit

Das trojanische Pferd dürfte in The Odyssey längst Geschichte sein, denn Odysseus befindet sich nach dem Sieg über Troja bereits auf dem Weg nach Hause. Bildquelle: Warner Bros.

Der neue Film von Christopher Nolan steht offiziell fest. Der Regisseur von Filmen wie Oppenheimer, The Dark Knight oder Inception adaptiert als nächstes eine der ältesten Geschichten der Menschheit: Homers Odyssee.

Das Projekt hört aktuell auf den wenig überraschenden Titel The Odyssey. Mit Hollywood-Größen wie Matt Damon, Anne Hathaway oder Tom Holland steht ein Großteil des Casts bereits fest.

Am 17. Juli 2026 erscheint der Blockbuster dann in den Kinos.

Worum geht es in The Odyssey?

Das Gedicht Die Odyssee des griechischen Poeten Homer stammt aus dem achten Jahrhundert vor Christus. Es erzählt die Geschichte des Königs Odysseus von Ithaka, der nach dem Sieg über Troja die Heimreise antritt. Auf dem Weg begegnet er vielen mythischen Kreaturen.

Anfang 2025 sollen die Dreharbeiten beginnen. Die Besetzung setzt sich bisher aus ein paar bekannten Namen zusammen:

Matt Damon

Anne Hathaway

Charlize Theron

Tom Holland

Zendaya

Robert Pattinson

Lupita Nyong’o

Dem etablierten Branchen-Insider Jeff Sneider zufolge, soll The Odyssey Nolans teuerster Film werden. Aktuell trägt diesen Titel der Superhelden-Film The Dark Knight für den der Regisseur ein geschätztes Budget von 250-300 Millionen US-Dollar bekam (via Coming Soon).

Vorherige Film-Adaptionen

Das Gedicht wurde zuvor schon ein paar Mal verfilmt, unter anderem als Stummfilm von Giuseppe de Liguoro (L’inferno, König Lear) oder als satirischer Comedy-Film O Brother, Where Art Thou? mit George Clooney (Up in the Air, Monuments Men) und Tim Blake Nelson (Der unglaubliche Hulk, Leaves of Grass).

Mit The Return flimmerte erst im Dezember 2024 die jüngste Adaption über die Leinwände US-amerikanischer Kinos. Dort spielte Ralph Fiennes (Schindlers Liste, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2) den Titelhelden Odysseus. Die Regie übernahm Uberto Pasolini (Ganz oder gar nicht, Nowhere Special).

Zuletzt sackte Christopher Nolan mit seinem Projekt Oppenheimer ordentlich Oscars ein - unter anderem für die beste Regie. Mit von der Partie war dort ebenfalls Matt Damon, der in dem biografischen Historienfilm eine der Hauptrollen spielte.

Ob dem Regisseur ein weiterer Volltreffer gelingt, bleibt demnach abzuwarten.