Amen! Im Rollenspiel Churchgoers dreht sich alles ums Beten

Glaubt es oder nicht: Churchgoers ist ein echtes Rollenspiel und seit kurzem auf Steam erhältlich. Das Pixel-Spiel kommt in einem stilisierten Grafikstil daher und beschreibt sich selbst als »rundenbasiertes Rollenspiel, bei dem ihr nie am Zug seid«.

Was das genau bedeutet, wird uns nicht so recht klar. Immerhin gibt die Spielbeschreibung noch ein paar Anhaltspunkte, worum es bei Churchgoers geht. Unser Ziel besteht darin, den »Priester der Asche« zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen, da der finstere Geistliche unsere Schwester ermordet hat.

So machen wir uns auf den Weg durch drei unterschiedliche Gebiete: eine Wiese, eine Kirche und eine Schule. Dort interagieren wir mit Charakteren, um mehr über ihre Geschichte und die Umgebung zu lernen.

Wir erlangen verschiedene Kräfte in Form von Gebeten, die uns auf unserer Reise dabei helfen sollen, Gefahren zu überstehen und Herausforderungen zu meistern.

Auch Rätsel müssen wir lösen und uns vor einer spirituellen Macht in Acht nehmen. Anstatt selbst zu kämpfen, weichen wir in Churchgoers in einer Art Minispiel aus. Vergleichbar etwa mit den Kämpfen in dem ähnlich ungewöhnlichen Rollenspiel Undertale.

Churchgoers ist am 13. September auf Steam erschienen und kostet rund 8 Euro.

Was im September sonst noch alles an neuen Spielen erscheint, könnt ihr euch im folgenden Video zu Gemüte führen. Dabei wird klar, dass das Sommerloch definitiv vorbei ist.