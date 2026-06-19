»Kann ein 11.000-Dollar-Desaster verhindern« – 8 günstige Gadget-Tipps aus der Community, die euch im Notfall eine Menge Ärger ersparen

Eine Reddit-Community listet 8 günstige Gadget-Tipps auf – ein paar davon sind auch für deutsche Haushalte geeignet. (© hugin1 via Adobe Stock)

Das große, weite Internet war einst als Ort konzipiert, an dem Menschen aus aller Welt ihre Ideen, Tipps und Tricks teilen können.

Manchmal hält sich Reddit auch an dieses Konzept: Das »smartbuysforlife«-Subreddit hat eine Liste an acht günstigen Alltagsgadgets zusammengestellt, die im Zweifel teure Notfälle in eurem Haushalt verhindern sollen. Die Liste nimmt die USA als Basis, die meisten davon sind jedoch auch auf Deutschland übertragbar.

56:06 Roboter-Alltag 2025: Wie nah sind wir an echten Haushalts-Bots?

Autoplay

Zuhause: Vier Tipps – zwei mit Einschränkung

Das Hauptargument im Beitag sind Wasserschäden, die in den USA im Schnitt 11.000 US-Dollar kosten.

Das lässt sich auch auf Deutschland übertragen: Leitungswasser ist laut dem GDV die häufigste Ursache für Gebäudeversicherungsschäden und beträgt hier durchschnittlich rund 4.000 Euro. WiFi-fähige Wasserleck-Sensoren ohne Hub-Pflicht kosten etwa 50 Euro und lassen sich unter Spülbecken, hinter der Waschmaschine und am Warmwasserboiler platzieren.

Auch der bei Waschmaschinen mitgelieferte Gummischlauch sollte laut dem Beitrag nach rund fünf Jahren ersetzt werden. Edelstahl-Wellrohre als Ersatz sind in Deutschland im Baumarkt für etwa 30 Euro gängig und uneingeschränkt empfehlenswert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Etwas eingeschränkter wird es bei zwei weiteren Tipps: Kohlenstoffmonoxid-Vergiftungen kosten in den USA laut Post rund 400 Menschen jährlich das Leben; in Deutschland liegt die Zahl laut Statistischem Bundesamt mit rund 600 Todesfällen pro Jahr sogar deutlich höher.

Rauchmelder sind in Deutschland in allen Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben, ein CO-Melder ist es nicht – der Deutsche Feuerwehrverband empfiehlt ihn aber ausdrücklich. Kombinierte Geräte mit 10-Jahres-Batterie gibt es auch hierzulande für gut 50 Euro.

Auch das genannte Wäschetrockner-Reingungsset ist hier eher bedingt übernehmbar. Die meisten Trockner in deutschen Haushalten sind Kondens- oder Wärmepumpenmodelle ohne Außenabzug – deren Flusenfilter wird von Hand geleert; ein Reinigungsset ist somit überflüssig. Wer einen Ablufttrockner mit Wanddurchführung betreibt, sollte das Rohr aber jährlich prüfen.

Drei solide Tipps fürs Auto

Für das Auto sind wiederum alle Tipps aus dem Reddit-Beitrag übertragbar – darunter ein Starthilfegerät für gut 100 Euro, das monatelang die Ladung hält und euch im Zweifel auch ohne zweites Auto wieder auf die Strecke bringt. Gerade bei langen Wartezeiten im Winter kann ein solches Gadget hilfreich sein.

Der 12V-Kompressor (ca. 50 Euro) hilft hingegen bei einem platten Reifen und kann ihn zumindest so weit aufpumpen, dass die nächste Werkstatt erreicht werden kann.

(ca. 50 Euro) hilft hingegen bei einem platten Reifen und kann ihn zumindest so weit aufpumpen, dass die nächste Werkstatt erreicht werden kann. Das digitale Reifendruckmessgerät ist hingegen der fraglichste Kauf: Zwar gelten schlecht aufgepumpte Reifen als eine der häufigsten Unfallursachen, an Tankstellen stehen hierzulande aber oft kostenlose Luftdruckautomaten (teils sogar mit Digitalanzeige).

»Nenne eine App, die du allen empfehlen würdest«: Die Community tauscht sich fleißig über ihre Perlen aus und hat einen klaren Favoriten

Ein Sicherheitstipp mit Kontext

Abschließend nennt der Reddit-Beitrag ein Verstärkungskit für Türrahmen. Das ersetzt kurze Werksschrauben der Schließplatte durch längere, die bis in den Holzrahmen reichen.

In Deutschland ist das aber nur eingeschränkt ein Problem: Neuere Haustüren mit Mehrpunktverriegelung sind an dieser Stelle meist nicht der Schwachpunkt. Für Altbautüren ohne Sicherheitsverriegelung ist das Kit aber eine sinnvolle Ergänzung.

Welche kleinen Gadgets haben euren Haushalt schon mal vor einem (Total-)Schaden bewahrt?