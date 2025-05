Computex 2025: Auf der Messe könnten vier Handhelds gezeigt werden – einer davon ist besonders interessant

Zur Computex 2025 gibt es wieder ein paar neue Handhelds. Besonders interessant ist der Zotac Zone 2, der auf Windows als Betriebssystem verzichtet. (Bildquelle: MSI, Zotac)

Morgen startet die Computex 2025 in Taipeh – einer der größten Tech-Messen in Asien. Wie immer gibt es viele Neuigkeiten im PC-Gaming-Bereich und heute möchte ich euch die wichtigsten Handhelds vorstellen, die wir zur Computex erwarten können. Einer davon ist besonders interessant, da er sich eine Scheibe vom Steam Deck abschneidet.

Zotac Zone 2 mit Linux

Die Zotac Zone 2 wurde am Anfang des Jahres schon auf der CES 2025 gezeigt. (Bildquelle: Techpowerup)

Zotac bringt zur Computex den Nachfolger der Zotac Zone mit. Dieser kommt in einem weißen Gehäuse und mit überarbeiteter Hard- und Software.

Der neue Handheld profitiert von verbesserter Gaming-Leistung dank der AMD Strix Point APU Ryzen AI 9 HX 370. Der Arbeitsspeicher soll außerdem auf 32 Gigabyte verdoppelt werden, was bei Handhelds besonders sinnvoll ist, da dieser mit CPU und GPU geteilt wird.

Besonders kurios ist die Ankündigung, dass dieser Handheld wie das Steam Deck nicht mit Windows, sondern mit vorinstalliertem Linux ausgeliefert wird. Allerdings kommt hier kein SteamOS zum Einsatz, sondern eine für Controller optimierte Version vom Linux-Derivat »Manjaro«.

Weitere Highlights des Zotac Zone 2:

7-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz und Full-HD-Auflösung

Hall-Effekt-Joysticks

Instant-Trigger

Eingebauter Kickstand

Zwei Trackpads

Etwas enttäuschend ist, dass der Akku wohl weiterhin nur eine Kapazität von 48,5 Wh haben wird, was im Blick zur Konkurrenz von Asus und MSI etwas niedrig ist.

Asus ROG Ally 2 »Xbox Edition«

0:34 Asus teast einen neuen Gaming-Handheld an – mit einem Hinweis auf Xbox-Kooperation

Autoplay

Seit einigen Wochen kursieren Leaks über den neuen Asus-Handheld, weshalb eine Enthüllung zur Computex nicht unwahrscheinlich ist. Schenken wir den bisherigen Informationen Glauben, dürfte der Handheld in einer weißen und in einer schwarzen Variante erscheinen. Letztere ist wegen einer dedizierten Xbox-Taste besonders interessant.

Der Handheld soll in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt worden sein – ähnlich wie Valve und Lenovo beim Lenovo Legion Go S, der auch in zwei Varianten erscheint.

Es ist allerdings noch nicht klar, welches Betriebssystem auf dem Asus ROG Ally 2 »Xbox Edition« installiert sein wird. Frühere Gerüchte und Leaks weisen darauf hin, dass es sich um Windows 11 mit einer für Controller optimierten Benutzeroberfläche handeln soll.

Ich glaube zumindest nicht, dass dieser Handheld mit dem OS der Xbox-Series-Konsolen kommen wird. So einen Handheld erwarte ich eher von Microsoft selbst und nicht von einem Hardware-Partner – aber vielleicht irre ich mich auch.

Mehr zur Asus ROG Ally 2 »Hässlich, aber bestimmt extrem komfortabel« Erste Fotos zeigen neue Handhelds von Asus – einer davon mit Xbox-Taste von Duy Linh Dinh

Die möglichen Specs des Asus ROG Ally 2:

AMD Ryzen Z2 Extreme-Prozessor

7-Zoll-Bildschirm mit 120 Hz, VRR und Full-HD-Auflösung

Bis zu 32 GByte Arbeitsspeicher

Akku mit 100 Wh.

MSI Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition

Die neue Polar Tempest-Edition des MSI Claw 8 AI+. (Bildquelle: MSI)

MSI hat im Rahmen der Computex eine neue Version des Claw 8 AI+ herausgebracht. Die Polar Tempest Edition besitzt jedoch lediglich zwei Neuerungen:

Weiße Handgriffe

2 TByte Speicher

Ansonsten unterscheidet sich dieser Handheld nicht von der aktuell verfügbaren MSI Claw 8 AI+. Diesen Handheld habe ich erst kürzlich getestet. Wenn euch der Preis von 1.000 Euro nicht abschreckt, erhaltet ihr eines der besten Gesamtpakete, die ich bisher bei einem Gaming-Handheld gesehen habe.

MSI Claw 8 AI+ im Test Ich habe 10 Handhelds getestet und so ein gutes Gesamtpaket kam mir noch nicht zwischen die Finger von Duy Linh Dinh

MSI Claw 7 A2HM

MSI scheint außerdem eine neue Version des kleineren MSI Claw zu planen. Darauf deutet die europäische Webseite für Ersatzteile von MSI hin. Auf dieser findet sich eine Backplate für eine MSI Claw-Konsole, die bisher nicht existiert.

Hinzu kommt, dass der Leaker CodeCommando erfahren haben soll, dass MSI einen Handheld mit einer AMD Z2 APU ankündigen wird. Es ist also möglich, dass der MSI Claw 7 A2HM der erste Handheld von MSI ohne Intel-Chip wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Noch wissen wir allerdings zu wenig über diesen Handheld, weshalb eine Ankündigung zur Computex wohl eher unwahrscheinlich ist. Mehr erfahren wir – oder auch nicht – in den kommenden drei Tagen.

Mehr zum Thema Die besten Gaming-Handhelds für PC-Spiele: Welches Gerät zu euch passt von Duy Linh Dinh

Und noch mehr?

Es ist natürlich noch möglich, dass noch mehr Gaming-Handhelds auf der Computex vorgestellt werden, von denen wir noch nichts wissen oder von denen noch nicht viele Informationen bekannt sind. Mich persönlich würden vor allem Neuigkeiten über den Riesen-Handheld Acer Nitro Blaze 11 freuen.

Bei weiteren News zu Handhelds und mehr halten wir euch hier auf GameStar Tech auf dem Laufenden.

Welche zukünftigen Handhelds interessieren euch am meisten? Ist einer, der hier vorgestellten für euch besonders spannend? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!