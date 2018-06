Kleider machen Leute. Das wusste nicht nur Gottfried Keller, sondern auch die Entwickler von Conan Exiles. Die haben nämlich ein kostenpflichtiges Skin-Paket veröffentlicht, dass neben neuen Rüstungsteilen, Waffen und Bemalungen auch Gebäude hinzufügt.

Dabei handelt sich ausschließlich um rein kosmetische Inhalte, die Balance gerät also nicht in Schieflage. Bei der Gestaltung orientieren sich die Designer am Stil des Khitai-Reiches. Im Prinzip handelt es dabei um ein Mischmasch aus China und anderen asiatischen Kulturen.

Folgende Inhalte erhalten Käufer des 9,99 Euro teuren DLC »Reich im Osten«:

39 neue khitanische Gebäudeteile. Ein vollständiges Set an Gebäudeteilen mit denselben Werten wie vorhandene Teile der Stufe 3.

15 neue Rüstungsteile in drei Sets, z. B. die Khitanische Offiziersrüstung. Leichte, mittlere und schwere Sets, je mit einer epischen Endgame-Version.

9 neue Waffen in einem khitanischen Waffen-Set. Gleiche Kraft wie Eisenwaffen, je mit einer epischen Endgame-Version jeder Waffe.

5 neue Kriegsbemalungen im khitanischen Stil. Zierende Kriegsbemalungen in Jadegrün, Schwarz, Weiß und Rot.

25 neue Objekte wie ein Drachengötze und Hängelampen. Können mithilfe der brandneuen khitanischen Handwerker-Werkbank hergestellt werden.

Quelle: Funcom

