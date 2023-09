Counter Strike 2: Release lässt einige Spieler ganz ohne Spiel zurück

Counter-Strike ist wohl das bekannteste aller FPS-Games (Quelle: Counter-Strike.net)

Counter-Strike 2 wurde endlich released – doch anscheinend ist das Spiel nicht bei allen spielbar. Der Shooter sorgt offensichtlich für reichlich Frust bei macOS-Nutzern.

Was ist passiert?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Nutzer u/Low-Associate-3279 schreibt, dass Counterstrike 2 nicht für seinen macOS verfügbar ist. Sobald er das Spiel updaten oder downloaden würde, bekäme er lediglich die Windows-Version.

Aber nicht nur er scheint sich über den fehlenden Release aufzuregen. Auch andere Nutzer scheinen das gleiche Schicksal zu teilen.

u/RenaQina antwortet dem Post und berichtet von ähnlichen Problemen. Das Problem: Das Spiel erscheint als Update für Counter-Strike: Global Offensive, dem Vorgänger. Dieser konnte noch problemlos von macOS-Systemen gespielt werden.

Der User u/FrostyFried macht seinem Ärger deshalb Luft. So hat er nach eigenen Angaben über 1600 Stunden in CSGO auf seinem Mac verbracht und hat wohl jede Menge Geld in das Spiel gesteckt. Das scheint jetzt bis zum macOS-Release erstmal alles weg zu sein.

Was es mit Bootcamp auf sich hat

Als CS2 in der Beta steckte, konnten Nutzer von macOS mithilfe von Bootcamp teilnehmen. Das ist eine Software von Apple, um Windows aufzuspielen. Der Computer wird so zu einem Dual-Boot-System.

Aber: Das funktioniert nur, solange der Mac einen Intel-Prozessor verwendet. Die neueren Macs sind allerdings mit Apples Silicon-Chip ausgestattet.

Auf Freude folgt Frust zum Release von Counter-Strike 2

Es wurden zwar keine offiziellen Angaben für Mac-User gemacht, allerdings war der Vorgänger CSGO seit längerer Zeit auf Apple Silicon Macs und Intel-Versionen spielbar.

Deshalb war die Erwartung vermutlich groß, dass Counter-Strike 2 auch für den Mac verfügbar sei.

Auf Steam gibt es allerdings nur Systemanforderungen für Windows 10 und Linux. Ob und wann eine Version für macOS kommen wird, ist zum Zeitpunkt der Artikelrecherche noch offen.

Falls ihr mehr über den Release und alle Systemanforderungen erfahren wollt, könnt ihr das in unserer Release-Roadmap nachlesen.

Wer hat sich alles auf den Release von Counter-Strike 2 gefreut? Wie viele Stunden und Geld habt ihr in Counter-Strike: Global Offensive gesteckt? Gibt es vielleicht einen Workaround für Mac-Nutzer, den wir noch nicht gefunden haben? Schreibt es gerne in die Kommentare.