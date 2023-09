Über 6.000 Stunden: Zum Launch von Counter-Strike 2 teilen Spieler wahnwitzige CS:GO-Statistiken

CS:GO hat seinen Fans viele Stunden Unterhaltung beschert. Wie viele eigentlich?

Counter-Strike 2 steht vor der Tür (in der Redaktion scharren wir schon mit den Hufen, während wir auf die exakte Release-Uhrzeit lauern). Das nehmen viele Shooter-Fans zum Anlass, ihre Spielzeiten im legendären Vorgänger CS:GO zu teilen.

Natürlich wollen wir auch von euch wissen, wie viele Stunden ihr in dem Spiel verbracht habt – unten im Artikel findet ihr eine kleine Umfrage, an der ihr bitte zahlreich teilnehmt! Vielen Dank schon mal.

Mehrere tausend Stunden keine Seltenheit

Bei Reddit und Twitter teilen Streamer, YouTuber und Spieler ihre Zeiten. Mehrere tausend Stunden auf dem Zeitkonto sind dabei ziemlich oft vertreten – viele beweisen diese unglaublichen Zeiten mit Screenshots ihrer Steam-Seiten.

Die höchste Zahl, die wir in einem Kommentar (allerdings ohne »Beweisbild«) gefunden haben, beträgt 9.000 Stunden. Das sind 375 Tage am Stück. Ohne Schlafen und Klopause. Erstaunlich viele User geben an, dass sie über 6.000 Stunden investiert haben (was immer noch 250 durchgezockten Tagen entspricht). Nicht alle davon sind Pro-Gamer, einige geben auch an, dass sie in CS:GO Freunde gefunden und viele schöne Zeiten mit ihnen verbracht haben.

Dagegen fallen unsere Spielzeiten in der Redaktion geradezu überschaubar aus – aber gut, als Spieleredakteur muss man die verfügbare Zeit berufsbedingt auf viele verschiedene Titel verteilen. Momentan hält unser freier Autor André Baumgartner den internen Rekord mit rund 750 Stunden. Petra Schmitz hat CS:GO schon seit 2015 den Rücken gekehrt, davor aber 120 Stunden gesammelt.

Und ihr? Macht gerne bei unserer Umfrage mit, damit wir einen groben Überblick bekommen, wie viel Zeit euch der Shooter wert war!

Ihr seid gleich nochmal gefragt; Schreibt uns auch gerne in die Kommentare unter dem Artikel, wie viele Stunden genau auf eurem Konto stehen. Und lasst uns doch auch direkt wissen, wie ihr zu Counter-Strike 2 steht: Werdet ihr zum Release damit loslegen? Oder trauert ihr dem klassischen CS:GO vergangener Zeiten nach?