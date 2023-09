Counter Strike 2: Systemanforderungen sind noch unbekannt, so seid ihr trotzdem auf der sicheren Seite

Welche Hardware braucht ihr, um Counter Strike 2 flüssig spielen zu können?

Mit dem Sprung von Counter Strike: Global Offensive auf Counter Strike 2 tut sich auch grafisch etwas, das sieht man auf den ersten Blick. Wer auf älterer Hardware spielt, hat deshalb möglicherweise völlig zu Recht Bedenken, ob der Rechner auch für die neueste Ausgabe des Shooter-Klassikers ausreicht.

Das Problem: Aktuell lässt sich das aufgrund der offiziellen Quellen noch gar nicht so genau sagen. Denn die Systemanforderungen, die Valve für Counter Strike 2 angibt, sind noch immer dieselben wie beim Vorgänger.

Glücklicherweise dürfte Counter Strike 2 dem Rechner zwar mehr, aber immer noch nicht viel abverlangen. Und es gibt einen Trick, mit dem ihr ziemlich sicher sein könnt, wie es um die Verträglichkeit eurer Hardware mit Counter Strike 2 steht: Vergleicht das Spiel mit Half-Life: Alyx, mit dem anspruchsvollsten Spiel auf Basis der auch für das neue Counter Strike verwendeten Source-2-Engine.

Alternativ rechnen wir damit, dass Valve die auf Steam gelisteten Anforderungen in den kommenden Tagen überarbeiten und an das neue Counter Strike 2 anpassen wird. Wir werden diesen Artikel dann natürlich entsprechend aktualisieren.

0:56 Counter-Strike 2 erinnert im Launch Trailer an die Anfänge der Serie

Counter Strike 2: Systemanforderungen

Mindestanforderungen (vermutlich veraltet)

Grafikkarte: Mindestens 1 GB Videospeicher und kompatibel mit DirectX 11

Mindestens 1 GB Videospeicher und kompatibel mit DirectX 11 Prozessor: Intel Core i5 750 (Quad-Core)

Intel Core i5 750 (Quad-Core) Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Speicherplatz: 85 GB

85 GB Betriebssystem: Windows 10

Half-Life: Alyx: Systemanforderungen

Mindestanforderungen (für CS2 wahrscheinlich ausreichend)

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

Nvidia Geforce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 Prozessor: Intel Core i5 7500 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5 7500 / AMD Ryzen 5 1600 Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

12 GB RAM Betriebssystem: Windows 10

Counter Strike 2: Das solltet ihr über den Shooter-Klassiker wissen

Entwickler: Hinter dem Spiel steckt natürlich Valve - als Entwickler wie auch als Publisher. Zwar ist das Unternehmen auch für Spieleperlen wie Half-Life, Counter Strike, Portal und DOTA 2 verantwortlich, wirklich bekannt ist es aber vor allem für seine Spieleplattform Steam.

Alternativloser Ersatz: Mit Counter Strike 2 wird das 2012 erschienene Counter Strike: Global Offensive abgelöst. Der ältere Titel lässt sich nicht mehr einfach so starten, an seiner statt erscheint in der Steam-Bibliothek jetzt der Nachfolger. Ältere Spiele der Serie wie Counter Strike: Source könnt ihr aber noch immer spielen.

Neue Engine: Counter Strike 2 basiert auf der hauseigenen Source-2-Engine von Valve. Auch der VR-Titel Half-Life: Alyx wurde damit produziert, DOTA 2 bekam die neue Engine 2015 als Upgrade spendiert.

Was meint ihr? Ist man mit den Mindestanforderungen für Half-Life: Alyx auf der sicheren Seite? Sind die Hardware-Anforderungen des VR-Titels vielleicht sogar viel zu hoch angesetzt, um damit Counter Strike 2 spielen zu können? Welche Hardware würdet ihr für den Titel mindestens empfehlen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!