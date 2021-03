Hört her, ihr wackren, tapfren und noblen Leute: Von Crusader Kings 3 berichten wir euch heute. Denn Patch 1.3 der führt bald ein, die Kunst zu reimen, das wird fein!

Wir belassen es aber fürs erste bei diesem Zweizeiler, denn immerhin kann schlechte Poesie einige Menschen schwer traumatisieren. Genau dieser Gedanke muss auch der Hintergrund gewesen sein, aus dem das neue Feature überhaupt erst hervorging.

Mit der Möglichkeit, eigene Gedichte zu verfassen, werdet ihr euch nämlich nicht nur Freunde machen. Viel mehr könnt ihr solche Machwerke auch an eure ärgsten Feinde schicken und mit Schmähreimen durch den Kakao ziehen. Oder ihr tragt einem hilflosen Gefangenen eure lyrischen Schwerverbrechen vor, was für die zur schlimmsten Folter werden kann.

Bereits in Crusader Kings 2 gab es Poet als mögliche Charaktereigenschaft für euren Herrscher. In CK3 wollen die Entwickler diese kunstvolle Vorliebe aber auf die Spitze treiben. Denn nicht länger bietet sie einfach nur einen kleinen Bonus auf eure Diplomatie oder reduziert Stress. Ihr könnt mit dieser Eigenschaft wahrhaftige Gedichte verfassen.

Dafür müsst ihr aber nicht zwanghaft von der Muse geküsst werden. Es reicht einfach, eine Thematik und wahlweise noch eine Person festzulegen. Daraufhin generiert das Spiel ein simples vierzeiliges Strophengedicht. Inklusive Titel. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Themen:

Laut der Entwickler sollen so zahlreiche verschiedene Gedichte entstehen. Gut müssen die aber nicht zwangsweise sein. Sie können außerdem in nahezu jedem Event auftreten. Ein Beispiel für diese Zufallsgedichte lautet:

"Harsh Sobbing in Autumn



O how such a beautiful countenance gleams,

Being caught in her smile is as warm as sunbeams,

For her life is my life and our life to be,

And as long as I'm with her, I'll ever be free."