Crusader Kings 3 zieht in der nächsten Erweiterung in die Steppe von Dschingis Khan

Die Darstellung des Yurts im Hintergrund kann sich noch ändern, die bisherigen Infos zum neuen DLC sind work in progress.

Paradox hat die Strategie gewechselt. Das Studio hinter Crusader Kings 3 hat bisher die großen Addons erst pompös angekündigt, wenn handfeste Informationen und Inhalte bereitstanden. Dieses Mal kommen jedoch überraschend früh Details zum nächsten Addon ans Licht. Das Ziel: Mehr auf das Feedback der Fans eingehen.

In einem ausführlichen Blogbeitrag verraten die Entwickler nun, was die Pläne für Steppe by Steppe beinhalten. Wie der Name schon vermuten lässt, konzentriert sich die Erweiterung auf die Nomadenvölker in der asiatischen Steppe - Dschingis Khan inkludiert!

Ihr solltet jedoch beachten: Jegliche Inhalte, insbesondere die veröffentlichten Screenshots sind work in progress. Im fertigen Produkt könnte das alles also nochmal ganz anders aussehen.

1:32:04 Was ist nur mit Paradox los? | mit Maurice Weber, Steinwallen und RangerArea

Was steckt im Addon drin?

Herde