Cyberpunk 2.0: Dieses Update solltet ihr installieren, wenn ihr mehr FPS mit eurer Nvidia-Karte wollt

Nach langer Wartezeit war es gestern Nachmittag so weit: Mit dem Update 2.0 stellt Entwicklerstudio CD Projekt Red die Weichen für das Phantom-Liberty-DLC zu Cyberpunk 2077.

In unserem Test zeigte sich das offiziell am 26. September erscheinende Phantom Liberty bereits in seiner ganzen Pracht. Die Rückkehr nach Night City kann nicht nur die Erwartungen erfüllen, sondern sogar übertreffen:

Rückkehr nach Night city Test: Phantom Liberty macht das Beste von Cyberpunk 2077 noch besser von Natalie Schermann

Um Phantom Liberty richtig genießen zu können, wird aber ein Update der Nvidia-Grafiktreiber fällig - schließlich sind DLSS 3.5 mitsamt Ray Reconstruction eines der Kernmerkmale, mit denen das Add-On für sich wirbt.

Warum der Fokus auf Nvidia? Die Antwort hierauf liegt in der Partnerschaft, die der Grafikkarten-Hersteller mit CD Projekt Red im Zuge der Entwicklung von Cyberpunk 2077 eingegangen ist. Der Kooperation entsprechend liegt der Fokus also auf den RTX-Grafikkarten, die mehr technische Features für das Spiel aufweisen können.

Phantom Liberty: Game Ready Driver 537.42 für den Overdrive -Mode

Dieses Update hat Nvidia nun mit dem Game-Ready-Treiber in der Version 537.42 zum Download zur Verfügung gestellt.

Hauptantreiber des Updates soll DLSS 3.5 sein, das vor allem der neuen Overdrive-Modus genannten Grafikeinstellung von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zugutekommen wird.

Kernpunkt der neuen DLSS-Version wiederum ist das Ray Reconstruction genannte Feature. Hiermit verspricht Nvidia im zugehörigen Blogeintrag eine verbesserte Qualität und Klarheit von Reflexionen; zudem soll die globale Beleuchtung noch genauer und dynamischer ausfallen.

Gelingen soll dies unter Zuhilfenahme eines KI-Modells, welches präzisere Berechnungen als die bisher genutzten manuellen Denoiser durchführen könne. Das Ergebnis präsentiert Nvidia im Video:

Um das Maximum aus DLSS 3.5 herausholen zu können, will Nvidia selbstredend eine aktuelle RTX-40-Grafikkarte in eurem Rechner verbaut wissen. Nur diese sind zum jetzigen Zeitpunkt kompatibel mit dem Frame Generation genannten Feature - immerhin steht DLSS 3.5 an sich auch für ältere Grafikkarten zur Verfügung.

Dafür verspricht Nvidia auch einiges an verbesserter Performance, die ihr mit eurer RTX-40-GPU aus Cyberpunk 2077: Phantom Liberty herausholen könnt.

In der wohl am häufigsten genutzten Full-HD-Auflösung soll DLSS 3.5 im Schnitt etwa das Dreifache an Framerate liefern können.

Insbesondere für die nominelle Einsteiger- und Mittelklasse der Nvidia-Grafikkarten lohnt sich das, schließlich kommen die RTX 4060 sowie die Ti-Version so über die wichtige 60-FPS-Grenze zum flüssigen Spielen von Phantom Liberty.

Den gleichen Performance-Schub verspricht Nvidia auch in der 1440p-Auflösung, die immer beliebter wird. Hier wird die RTX 4070 als kleinste empfohlene Grafikkarte aufgeführt, die durch DLSS 3.5 auf gut 70 Bilder pro Sekunde kommen soll.

Wer Cyberpunk 2077: Phantom Liberty hingegen in Ultra-HD-Auflösung spielen will, muss klotzen und nicht kleckern: Die Darstellung in 3.840 x 2.160 Pixeln zwingt selbst die Flaggschiff-GPU in Form der Geforce RTX 4090 regulär in die Knie. Das KI-Upscaling soll hier Abhilfe schaffen und etwa fünf Mal mehr Bilder pro Sekunde herausholen, sodass hier laut Nvidia flüssige 100 FPS zu Buche stehen.

Ob diese Benchmark-Vergleiche wirklich zielführend für Nvidia sind, bleibt abzuwarten. Schließlich entbrannte jüngst ob der neuen Promomaterialien des Herstellers eine Diskussion in der Gaming-Community, die nicht zuletzt ob der hohen GPU-Preise den Versprechen nichts abgewinnen kann.

Ob diese Benchmark-Vergleiche wirklich zielführend für Nvidia sind, bleibt abzuwarten. Schließlich entbrannte jüngst ob der neuen Promomaterialien des Herstellers eine Diskussion in der Gaming-Community, die nicht zuletzt ob der hohen GPU-Preise den Versprechen nichts abgewinnen kann.