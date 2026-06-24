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Cyberpunk Edgerunners: Zum neuen Hauptcharakter von Staffel 2 wurde ein erstes Bild enthüllt und das lässt uns über seine Klasse spekulieren

Wer tritt in die Fußstapfen von David Martinez? Ein neues Bild gibt uns schon mal Vorgeschmack auf die Hauptfigur von der zweiten Edgerunners-Staffel.

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Vali Aschenbrenner
24.06.2026 | 11:32 Uhr

Staffel 2 von Cyberpunk: Edgerunners erzählt eine völlig neue Geschichte um bisher unbekannte Figuren. Ein Wiedersehen mit Lucy oder David ist damit ziemlich unwahrscheinlich. Bildquelle: Netflix Staffel 2 von Cyberpunk: Edgerunners erzählt eine völlig neue Geschichte um bisher unbekannte Figuren. Ein Wiedersehen mit Lucy oder David ist damit ziemlich unwahrscheinlich. Bildquelle: Netflix

David Martinez ist tot, seine Crew zerschlagen. Für Staffel 2 von Cyberpunk: Edgerunners muss also eine neue Truppe her … die wir bisher noch nicht kennen. Handfeste Infos gibt es erst zur Anime Expo 2026, die vom 2. bis 5. Juli stattfindet.

Jetzt wurde aber zumindest schon einmal ein Bild zu der neuen Hauptfigur der Netflix-Serie enthüllt. Das verrät zwar nichts über ihren Namen oder die Hintergrundgeschichte, kommt aber mit einem ziemlich deutlichen Hinweis auf ihre Klasse.

So sieht die Hauptfigur von Cyberpunk: Edgerunners 2 aus

Denn Cyberpunk: Edgerunners und auch CD Projekt Reds Videospiel basieren auf Mike Pondsmith Tabletop-Rollenspiel Cyberpunk 2020 beziehungsweise Red. Und bisher haben die Adaptionen stets das Regelwerk ihrer Vorlage berücksichtigt.

So lassen sich etwa David Martinez, Rebecca und Dorio der Klasse Solo zuordnen, während Lucy und Kiwi als Netrunner agieren. Bei dem Hauptcharakter von Edgerunners 2 liegt nun die Vermutung nahe, dass er oder sie zur Klasse Media (also Medien) gehört. Das offensichtliche Indiz: Eine Handkamera, die auf dem Bild eindeutig zu erkennen ist.

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Was hat es mit der Media-Klasse genau auf sich? Hier die offizielle Beschreibung aus dem Cyberpunk-Wiki:

Medias reichen von verzweifelten und aufmerksamkeitshungrigen Sensationsmachern bis hin zu volksverführerischen Demagogen. Die spielbaren Charaktere sind jedoch in der Regel glaubwürdige und freimütige Außenseiter in einer Welt, die von Strohmännern der konzerneigenen Medien überschwemmt wird. Solange sie ihre Glaubwürdigkeit als relevante Journalisten bewahren, glauben die Menschen ihnen – selbst, wenn es keine Fakten gibt, die ihre Aussagen untermauern.

Zur gewöhnlichen Bewaffnung eines Medias zählen in der Regel eine Kamera und ein Presseausweis, um den großen Megakonzernen die Stirn zu bieten. Medias versuchen Korruption und Missstände ans Tageslicht zu bringen und dafür überschreiten sie auch gerne mal die ein oder andere Grenze. 

Mit einer entsprechenden Skillung der Credibility (also Glaubwürdigkeit) haben Medias für gewöhnlich die Unterstützung der einfachen Bevölkerung auf ihrer Seite. Manche gehen sogar soweit, die Polizei oder sogar das Militär für die eigenen Zwecke einzuspannen.

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Ob es sich bei der Hauptfigur der zweiten Edgerunners-Staffel tatsächlich um eine Media-Klasse handelt, ist natürlich nicht offiziell bestätigt. Night City aus dieser Perspektive zu beleuchten, birgt aber allemal eine Menge Potenzial.

In Cyberpunk 2077 begegnen wir als Pressevertretern beispielsweise Lyle Thompson im Zuge eines Flashbacks oder Regina Jones, die zu diesem Zeitpunkt allerdings als Fixer arbeitet.

Wann Staffel 2 von Cyberpunk: Edgerunners bei Netflix startet, ist aktuell nicht bekannt. Wir dürfen wahrscheinlich bis Ende 2026 oder Anfang 2027 damit rechnen. Vielleicht bekommen wir ja schon um den 2. Juli herum eine Antwort, wenn wir wahrscheinlich auch einen ersten Trailer zu sehen bekommen. Daumen drücken.

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