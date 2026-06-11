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»Du wirst noch mehr weinen« - Der Drehbuchautor von Cyberpunk: Edgerunners gibt ein beunruhigendes Update zur 2. Staffel der Netflix-Serie

Bartosz Sztybor verspricht, dass Staffel 2 von Cyberpunk: Edgerunners blutiger, düsterer und erwachsener als die erste Season werden soll.

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Vali Aschenbrenner
11.06.2026 | 11:27 Uhr

Gleiche Stadt, neue Crew: Staffel 2 der offiziellen Cyberpunk-Serie Edgerunners wird ein neues Team in den Fokus rücken, das sich in Night City zu beweisen versucht. Bildquelle: Netflix Gleiche Stadt, neue Crew: Staffel 2 der offiziellen Cyberpunk-Serie Edgerunners wird ein neues Team in den Fokus rücken, das sich in Night City zu beweisen versucht. Bildquelle: Netflix

Treibt euch I Really Want to Stay at Your House vier Jahre später noch immer Tränen in die Augen? Dann solltet ihr euch jetzt für Staffel 2 von Cyberpunk: Edgerunners wappnen. 

Die widmet sich nach der Geschichte um David Martinez, Lucy, Rebecca und Co. einer völlig neuen Crew von Night City – recht viel mehr ist zur Story bisher nicht bekannt. Konkrete Infos dürften am 3. Juli 2026 folgen, sobald erstes Material zur zweiten Edgerunners-Season auf der Anime Expo in Los Angeles enthüllt wird.

Bereitet euch darauf vor

Mit Bartosz Sztybor liefert der Drehbuchautor in einem Interview aber zumindest schon mal ein diplomatisches Update. Konkrete Details verrät Sztybor zwar nicht, dafür stimmt er uns darauf ein, dass Staffel 2 noch realistischer, blutiger und düsterer als die erste werden soll.

Na dann.

Die Geschichte wird brutaler. Wenn du bei Staffel 1 von Edgerunners weinen musstest, dann wirst du [bei Staffel 2] auf jeden Fall noch mehr weinen. Kauft euch also besser schon mal Taschentücher. Es wird düsterer, realistischer und blutiger. Wirklich: Bereitet euch darauf vor.

2022 hatte Edgerunners nicht nur Fans von Cyberpunk 2077 das Herz gebrochen. Wie für das Genre üblich dürfen wir uns demnach auch bei der zweiten Staffel auf keine besonders fröhliche Geschichte oder gar ein Happy End einstellen.

Video starten 0:53 »Zeit zu weinen« - Der erste Teaser zu Cyberpunk: Edgerunners Staffel 2 reißt alte Wunden auf

Übrigens verrät Sztybor ebenfalls, dass es hinter den Kulissen von Edgerunners zu einer kleinen, aber feinen Änderung kommt. Staffel 2 entsteht erneut bei Studio Trigger, dieses Mal sind allerdings nicht die Team-Veteranen am Werk, sondern dafür hungrige Nachwuchs-Talente.

So fördert man die nächste Generation an Anime-Künstlern, deren Vision für Edgerunners Sztybor als großartig lobt. Wann wir uns davon selbst ein Bild machen können, bleibt abzuwarten. Zum Release-Termin der neuen Staffel gibt es im Moment keine Infos.

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Falls ihr mit der Geschichte von David Martinez noch nicht abgeschlossen habt, haben wir einen heißen Tipp für euch: Im Fan-Film Recall ist sein Synchronsprecher Zach Aguilar in der Rolle zurück und trifft dabei sogar auf V. 

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

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Genre: Rollenspiel

Release: 10.12.2020 (PC, PS4, Xbox One, Stadia), 1. Quartal 2022 (PS5, Xbox Series X/S), 05.06.2025 (Switch 2)

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