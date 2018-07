Darksiders 3 - Release-Termin im November bestätigt

Am 27. November 2018 galoppiert die nächste Reiterin der Apokalypse los: Dann erscheint Darksiders 3 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Das hat Publisher THQ Nordic nun bestätigt. Das Spiel entsteht bei Gunfire Games, einem texanischen Studio mit vielen der ursprünglichen Serien-Entwickler an Bord. Als Game Director fungiert erneut David Adams, der diese Rolle schon beim ersten Darksiders einnahm.

Darksiders 3 spielt parallel zu den ersten beiden Teilen. Diesmal spielen wir die dritte apokalyptische Reiterin Fury. Während Krieg seine Unschuld am frühzeitig hereingebrochenen Weltuntergang beweisen will und Tod versucht, seinen Bruder zu retten, zieht Fury aus, die sieben Todsünden zu vernichten.

Wer mehr über Darksiders 3 wissen will, muss übrigens nicht mehr lange warten. Wir sind zusammen mit den Kollegen von der GamePro nach Texas gereist und konnten den Titel als einzige deutsche Journalisten erstmals anspielen! Was wir dabei in Erfahrung gebracht haben, lest ihr schon bald in unserer großen Titelstory zu Darksiders 3.