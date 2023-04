Dead Island 2: Die Systemanforderungen reichen von zahm bis heftig

Ganze elf Jahre ist es her, dass Dead Island 2 angekündigt wurde. 2012 übernahm das deutsche Entwicklerstudio Yager Development das Projekt, welches ihnen 2015 wieder entzogen wurde.

Seit einiger Zeit haben die inzwischen verantwortlichen Dambuster Studios und Deep Silver tatsächlich einen Starttermin für Dead Island 2 festgelegt. Am 21. April 2023 soll es losgehen. Und in einer Meldung auf der Dead Island-Webseite wurden jetzt auch die Systemanforderungen veröffentlicht.

Wir zeigen euch jetzt, mit welcher Hardware ihr euch am besten durch die Zombie-Horden schnetzelt.

Dead Island 2: Systemanforderungen

Um euch einen Überblick zu verschaffen, hat Deep Silver eine Grafik veröffentlicht, die ihr hier sehen könnt. Natürlich haben wir euch die Anforderungen in Listenform zusammengefasst.

Die Systemanforderungen zeigen keine extremen Auffälligkeiten. Wir gehen allerdings davon aus, dass man 1080p (Full HD) und 60 FPS auch mit einem etwas schwächeren Prozessor noch gut hinbekommt.

Anforderungen: Minimum

Falls ihr nicht gerade die neuste Hardware habt und euch mit 1080p und 30 FPS zufriedengebt, sind das eure Mindestanforderungen:

Auflösung : 1.920p x 1.080p (Full-HD)

: 1.920p x 1.080p (Full-HD) FPS : 30

: 30 CPU : AMD FX-9590 oder Intel Core i7-7700HQ

: AMD FX-9590 oder Intel Core i7-7700HQ RAM : 10 GB

: 10 GB GPU : AMD Radeon RX 480 oder Geforce GTX 1060

: AMD Radeon RX 480 oder Geforce GTX 1060 Speicherplatz: 70 GB

Anforderungen: Empfohlen

Wer in Full-HD spielen und die 60 Frames pro Sekunde erreichen will, muss mindestens mit Hardware in dieser Kategorie an den Start gehen.

Auflösung : 1.920p x 1.080p (Full HD)

: 1.920p x 1.080p (Full HD) FPS : 60

: 60 CPU : AMD Ryzen 5 5600X oder Intel Core i9 9900K

: AMD Ryzen 5 5600X oder Intel Core i9 9900K RAM : 16 GB

: 16 GB GPU : AMD Radeon RX 6600 XT oder Geforce RTX 2070 Super

: AMD Radeon RX 6600 XT oder Geforce RTX 2070 Super Speicherplatz: 70 GB

Anforderungen: Hoch

Wer mit einer höheren Auflösung und 60 FPS spielen will, muss diese Hardware mitbringen:

Auflösung : 2.560p x 1.440p (WQHD)

: 2.560p x 1.440p (WQHD) FPS : 60

: 60 CPU : AMD Ryzen 7 7700X oder Intel Core i5-12600KF

: AMD Ryzen 7 7700X oder Intel Core i5-12600KF RAM : 16 GB

: 16 GB GPU : AMD Radeon RX 6750 XT

: AMD Radeon RX 6750 XT Speicherplatz: 70 GB

Anforderungen: Ultra

Um das Spiel in voller Pracht genießen zu können braucht ihr natürlich auch entsprechend starke Hardware:

Auflösung : 3.840p × 2.160p (4K)

: 3.840p × 2.160p (4K) FPS : 60

: 60 CPU : AMD Ryzen 9 7900 X oder Intel Core i7-13700K

: AMD Ryzen 9 7900 X oder Intel Core i7-13700K RAM : 16 GB

: 16 GB GPU : AMD Radeon RX 6950 XT oder Geforce RTX 3090

: AMD Radeon RX 6950 XT oder Geforce RTX 3090 Speicherplatz: 70 GB

Technisches FAQ

Zusätzlich wurden in einer FAQ auch diverse weitere Fragen zur Technik beantwortet. Auch diese fassen wir euch hier nochmal in einer Liste zusammen:

Cross-Play : Nein

: Nein Cross-Gen : Ja

: Ja Multiplayer : Koop-Story-Modus für bis zu drei Spieler

: Koop-Story-Modus für bis zu drei Spieler Tastatur- und Maus-Support an der Konsole : Nein

: Nein FPS-Support Last Gen : 30 FPS für Playstation 4 & Xbox One

: 30 FPS für Playstation 4 & Xbox One FPS-Support New Gen : 60 FPS für Playstation 5 & Xbox Series X|S

: 60 FPS für Playstation 5 & Xbox Series X|S Streamer-Modus: Ja, lizenzierte Musik wird bei Bedarf ausgeblendet.

Somit sind wir am Ende unserer Reise durch die Systemanforderungen und technischen Fragen von Dead Island 2. Freut ihr euch schon auf das Spiel? Werdet ihr es direkt zu Release spielen? Wird euer Rechner mit dem Spiel zurechtkommen, wenn ihr euch die Anforderungen anschaut? Schreibt es uns, wie immer, gerne in die Kommentare!