Geschenkt für 0 Euro: Ein dickes Open-World-Spiel könnt ihr jetzt gratis abgreifen

Dead Island 2 ist im Epic Games Store gerade kostenlos zu haben. Für den Download habt ihr eine Woche Zeit.

Schnäppchenjäger aufgepasst! Wer dieser Tage seinen Spielehorizont erweitern möchte, ohne dabei tief in die Tasche greifen zu müssen, sollte jetzt genauer hinsehen.

Gleich zwei interessante Titel sind aktuell gratis im Epic Games Store erhältlich. Im Fokus steht dabei das actionreiche Zombie-Gemetzel Dead Island 2, das zwei Jahre nach Release verschenkt wird. Aber auch Freunde des surrealen Horrors kommen auf ihre Kosten: Das verstörende Happy Game wandert auf Wunsch ebenfalls dauerhaft in eure Bibliothek - komplett gratis.

Darum lohnt sich Dead Island 2

24:23 Dead Island 2 - Test-Video zur Zombie-Action

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Deep Silver Dambuster Studio | Release: 21. April 2023

Wer schon immer mal Horden von Untoten in blutigen Nahkämpfen die virtuelle Rübe polieren wollte, bekommt jetzt die Gelegenheit dazu. Dead Island 2, das im April 2023 erschien und Spieler in ein sonniges, aber von Zombies überranntes Los Angeles schickt, ist aktuell kostenlos im Epic Games Store erhältlich.

In Dead Island 2 schlüpft ihr in die Rolle einer von sechs spielbaren Charakteren, die alle über einzigartige Fähigkeiten und einen unstillbaren Durst nach Zombie-Vernichtung verfügen. Die Story führt euch durch ikonische Schauplätze von L.A., von den Villen in Beverly Hills bis zum Venice Beach, die allesamt von einer grausamen Zombie-Plage heimgesucht wurden.

Happy Game ist ein kostenloser Psycho-Trip

Wer es noch abgedrehter und psychologisch verstörender mag, sollte einen Blick auf Happy Game werfen. Das Indie-Horrorspiel des tschechischen Studios Amanita Design, bekannt für ihre surrealen Point&Click-Adventures wie Machinarium und Creaks, steht im Epic Store ebenfalls gratis zum Download bereit.

In Happy Game schlüpft ihr in die Rolle eines kleinen Jungen, dessen fröhliche Träume sich auf einmal in alptraumhafte Szenarien verwandeln. Die Welt ist bevölkert von grotesken Kreaturen, bedrohlichen Schatten und einer allgegenwärtigen Atmosphäre des Unbehagens. Eure Aufgabe ist es, den Jungen durch diese verstörenden Traumwelten zu navigieren, Rätsel zu lösen und den alptraumhaften Geschöpfen zu entkommen.

Wie immer bei der Kostenlos-Aktion von Epic Games habt ihr genau eine Woche Zeit, also bis zum 22. Mai 2025 um 17:00 Uhr, die beiden Spiele kostenlos zu eurer Bibliothek im Epic Game Store hinzuzufügen. Wenn diese Woche etwas für euch dabei ist, schreibt es uns gerne in die Kommentare!