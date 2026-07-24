»Nvidia schaufelt sich sein eigenes Grab«: Der CEO von DeepSeek sieht sich trotz Nvidias Dominanz in sehr guter Position

Der Gründer und CEO von DeepSeek Liang Wenfeng hat sich in einem Investoren-Gespräch ungewohnt deutlich zu Chinas Aufholjagd im Kontext der Rechenleistung und zu Nvidia geäußert:
Ich bin recht optimistisch, was die heimische Rechenleistung angeht – an diesem Punkt schaufelt sich Nvidia sein eigenes Grab.
Huawei 950 gegen Nvidia GB300: Die Rechnung des DeepSeek-Chefs
Konkret behauptet Wenfeng, Huaweis »Atlas 950 SuperPoD« – ein sogenannter Supernode, also ein eng gekoppelter Verbund vieler Beschleuniger – könne Nvidias »GB200«- und »GB300«-Racks bei Leistung und Preis vollständig ersetzen. Der Preis liege höher, aber in Grenzen: Ob 50, 100 oder gar 200 Prozent teurer, das spiele letztlich keine Rolle, so Wenfeng.
Den zugehörigen Haken liefert er aber selbst: Für die Leistung einer Nvidia-GPU brauche es vier Huawei-Chips, und man liege rund zwei Jahre zurück.
- Vier Huawei 950 entsprächen einem GB300 – bei laut Wenfeng gleicher Latenz und gleichem Aufgabenspektrum.
- Der Huawei-Supernode soll im dritten oder vierten Quartal 2026 anlaufen, Nvidias GB200 kam im dritten Quartal vor zwei Jahren auf den Markt.
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Chinas Rechenlücke: Warum die USA vorn liegen
Den Abstand zu den USA verortet Wenfeng bei den Ressourcen, nicht beim Personal – die Talentlücke ergebe sich erst aus dem Rechen-Defizit. Die derzeit größten KI-Modelle aktivieren dem DeepSeek-Chef zufolge rund 800 Milliarden Parameter gleichzeitig, chinesische Modelle nur etwa 10 Milliarden – eine Größenordnung Rückstand.
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Um ein Modell in dieser Liga zu trainieren, wären laut Wenfeng rund 50.000 GB300 oder etwa 200.000 Huawei 950 nötig – Forschung noch nicht eingerechnet. Huawei stelle DeepSeek derzeit Kapazität für etwa 16.000 Beschleuniger bereit; der Engpass liege bei Huaweis Fertigung.
DeepSeek rechnete fest mit seinem Erfolg als die große chinesische KI, doch damit hat man nicht gerechnet: Kimi
Bröckelnder Vorteil: CUDA und das TileLang-Argument
Nvidias oft zitierter Vorteil ist die Software-Plattform »CUDA«, an die viele KI-Entwickler gebunden sind. Genau diesen sieht Wenfeng schwinden: KI könne den nötigen Code heute selbst schreiben, dazu komme ein hauseigenes Werkzeug namens »TileLang«, mit dem sich Nvidias Ökosystem nachbauen lasse.
Als Beleg führt er das eigene Modell »V3« an: Das Modell lief zwar auf Nvidia-Hardware, klinkte sich beim Training aber aus Nvidias Software-Umgebung aus – über einen selbst geschriebenen TileLang-Compiler. Spezialchips für KI machten den CUDA-Vorsprung ohnehin zunehmend irrelevant, so seine These.
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