WhatsApp-Update bringt vier Neuerungen – eine davon erreicht euch erst im Auto

Das WhatsApp-Update bringt eine überarbeitete Anbindung für Android Auto und Apple CarPlay direkt auf den Bildschirm im Auto. (Bildquelle: Meta)

Der nach wie vor beliebte Messenger WhatsApp erhält einen ganzen Schub an Features: Wie die Entwickler im zugehörigen Blog mitteilen, soll der Messenger künftig »überall funktionieren, wo ihr es braucht«.

Daher richtet sich das Bündel an Funktionen insbesondere an Android Auto und Apple CarPlay – hier wurde insbesondere die Anbindung komplett überarbeitet.

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Autoplay

Android Auto und CarPlay: Nachrichten und Anrufe vom Bildschirm im Auto

Demnach könnt ihr per Android Auto/Apple Carplay eingehende Nachrichten künftig vorlesen lassen und beantworten, Anrufe starten, den Anrufverlauf einsehen und eure Favoriten erreichen – freihändig und direkt über das Display im Wagen.

Ein Datum für den flächendeckenden Start nennt WhatsApp nicht. Die überarbeitete Anbindung soll aber bereits bei den ersten Nutzern auf dem Handy landen.

iPad-Konto ohne Handy, PDFs im Chat und Musik im Status

Die zweite Neuerung: Auf dem iPad lässt sich nun ein WhatsApp-Konto direkt einrichten – ohne den bislang nötigen Umweg über die Kopplung mit dem Smartphone. Seit dem Start von WhatsApp für iPad im vergangenen Jahr sei das den Entwicklern zufolge einer der häufigsten Wünsche der Nutzer gewesen.

Hinzu kommt eine engere PDF-Anbindung: Ihr könnt PDF-Dateien künftig ohne Download direkt in WhatsApp öffnen und leichte Bearbeitungen wie Markierungen oder Anmerkungen im Chat vornehmen. Möglich macht das eine WhatsApp-Integration von Adobe Acrobat, die zunächst für Web und Desktop freigeschaltet wird (via Adobe).

Zu guter Letzt wandert Musik in den Status: Songs aus Apple Music oder Spotify lassen sich mit wenigen Tipps teilen, sodass eure Kontakte sehen, was gerade bei euch läuft.

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Rollout bereits gestartet

Alle vier Funktionen befinden sich laut WhatsApp bereits im Rollout – eine feste Reihenfolge oder regionale Staffelung hat das Unternehmen bislang nicht kommuniziert. Wann genau die einzelnen Neuerungen bei euch aufschlagen, dürfte also variieren.