Der nächste Handheld mit SteamOS? Valve wird bei Gast bei Lenovo-Event sein

Handheld-Fans aufgepasst: Lenovo tut geheimnisvoll und hat offensichtlich etwas ganz besonders für seine Fans vorbereitet. Ein möglicher Hinweis dafür ist der Steam-Button oben links beim Lenovo Legion Go S.(Bild: Evan Blass)

Erst kürzlich hat Lenovo die Planung von 3 Nachfolgern des Lenovo Legion Go veröffentlicht. Wie es aussieht, war das aber längst noch nicht alles.

Die CES 2025 ist eine der weltweit größten Messen für Unterhaltungstechnik und findet jährlich in Las Vegas statt. Lenovo hat für die Messe ein spezielles Event angekündigt, das Fans von Handhelds aufhorchen lässt: Valve sind als besonderer Gast eingeladen.

Gegenüber TheVerge schreibt Lenovo Folgendes:

Join us for a cocktail reception hosted by Lenovo Legion and AMD gaming leaders, with special guests Valve and other gaming industry giants. We’ll be sharing our thoughts on what lies ahead in the gaming handheld space and showcasing our latest Lenovo Legion Go innovations advanced by AMD. Come to hear how Lenovo Legion and AMD Ryzen are making gaming more immersive for all and stay to experience the future of handheld gaming firsthand!