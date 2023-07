Nebenquest-Limit in Diablo 4: Seid ihr genauso genervt wie der Rest der Welt?

Da wird selbst Lilith noch röter im Gesicht vor Zorn: Diablo 4 limitiert eure gleichzeitig aktiven Nebenquests!

So gut Diablo 4 auch unzweifelhaft geworden sein mag, manche Gameplay-Entscheidungen seitens Blizzard sorgen dann doch bei vielen Fans für Kopfschütteln. Eine solche Entscheidung ist etwa die Limitierung der gleichzeitig aktiven Nebenquests. Gerade einmal 20 Aufgaben kann euer Charakter verfolgen, ehe der Burnout droht und ihr in die Röhre schaut.

Ihr könnt zwar bereits aktive Quests zugunsten der neuen Quest abbrechen. Aber wer will das schon? Auf Reddit ist deshalb rund um das Nebenquest-Limit eine leidenschaftliche Diskussion entbrannt.

Questlimit als Problemquelle und Immersionskiller?

In den fast 1.000 Kommentaren des besagten Reddit-Threads herrscht größtenteils Einigkeit darüber, dass diese Limitierung schwachsinnig sei. Für die einen zerstöre das die Immersion im Spiel, für andere hingegen wurde das Limit bereits zum waschechten Fortschritt-Blocker. So erzählt ein Fan:

Mein Favorit bis jetzt war, dieses Mädchen zu ihrem alten Bauernhaus zu bringen und dann mitten in der Erkundung des besagten Bauernhauses einen Quest-Gegenstand für eine verwandte Quest zu finden, aber man kann ihre ursprüngliche Quest nicht beenden, ohne die zweite zu beginnen …

Questgeber gibt es zuhauf in Diablo 4, aber eure Recken kommen schnell an ihre Belastungsgrenze.

Andere Kommentare sorgen durchaus für Lacher. Etwa dieser hier, der das Problem gekonnt auf die Schippe nimmt, obwohl er doch eigentlich nur den realen Diablo-Alltag widerspiegelt:

Bitte, mein Bruder wird von Dämonen gefressen. Hilf ihm! Tut mir leid, Ma'am, ich töte bereits 10 Eber und sammle die Essenz einiger anderer Dämonen.

Aber nicht nur die Quest-Limitierung hat die Diablo-Community zuletzt sehr beschäftigt, wie unser Schwestermagazin GamePro berichtet. Keine Sorge, diesmal geht es um etwas sehr Schönes, nämlich darum, einem gesundheitlich angeschlagenen Fan zu helfen.

Wie denkt ihr darüber?

Jetzt haben wir das Problem zwar zur Genüge skizziert, wollen aber nicht noch länger darauf herumtrampeln. Den Finger in die mit Salz bestreute Wunde legen kann die Diablo-Community selbst hervorragend, wie sie erst kürzlich mit ihrem kritischen Fazit nach dem ersten Monat Diablo 4 (via MeinMMO) bewiesen hat.

Vielmehr wollen wir euch jetzt selbst zu Wort kommen lassen. Beziehungsweise, zunächst ist euer Mausfinger gefragt, damit ihr an unserer Umfrage zu dem Thema teilnehmen könnt:

Und jetzt? Jetzt müsst ihr euch nur noch weiter nach unten in den Kommentarbereich begeben und dort eifrig in die Tasten hauen. Verzweifelt ihr auch regelmäßig am Nebenquest-Limit von Diablo 4 oder hat das Spiel in euren Augen noch viel nervigere Macken, die Blizzard endlich angehen sollte? Wir sind schon sehr gespannt auf eure zahlreichen Meinungen!