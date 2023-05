Diablo 4 bietet zur Server Slam Beta jetzt doch ein Grafik-Feature, das erst später erwartet wurde

DLSS 3 kommt doch schon in der Server Slam Beta von Diablo 4 - da staunt selbst Lorath.

Viele Diablo-Fans haben aktuell nicht die Motivation, die Server Slam Beta von Diablo 4 zu spielen und somit ein drittes Mal das Anfangsgebiet zu erkunden. Bis auf wenige kosmetische Items gab es auch kaum Anreize dafür – bis jetzt. Wer sich noch Gedanken über Grafik und Performance in Sanktuario macht, könnte sich dank Nvidias DLSS 3 nun doch für die letzte Beta interessieren.

Ursprünglich war nur bekannt, dass die Grafikfunktion zum Release verfügbar sein sollte. Wie Nvidia aber nun ankündigt, wird auch schon die finale Beta die Option anbieten.

Was macht DLSS 3?

Kurz gefasst: DLSS steht für Deep Learning Super Sampling und soll die Spieleperformance verbessern. Das erfolgt, indem das Bild von der Grafikkarte in einer niedrigeren Auflösung berechnet, aber dann von einer KI wieder hochskaliert wird. In der Theorie solltet ihr also mit DLSS 3 kaum auf FPS-Probleme stoßen. Näheres findet ihr in unserem Tech-Artikel zu DLSS 3.

Infos zur Beta

Ab dem 12. Mai um 21 Uhr könnt ihr euch gegen die Schergen von Lillith stellen. Die Beta endet am 14. Mai zur selben Zeit. Blizzard stimmt euch schon zur Beta mit folgendem Trailer ein, auch wenn die Musik eher … Diablo-untypisch ist:

0:34 Diablo 4: Der Trailer zur dritten Beta will, dass ihr die Server ordentlich ins Schwitzen bringt

Bis Level 20 könnt ihr euren Charakter aufmotzen, nach der Beta ist euer Fortschritt aber wieder im Eimer. Für das finale Spiel könnt ihr aber immerhin Spieletitel und kosmetischen Inhalte freischalten. Was genau und alle weiteren Infos findet ihr in unserem Artikel zur letzten Diablo 4-Beta.

Reizt es euch nun eher, beim Server Slam mitzuspielen oder habt ihr dennoch keine Lust, ein weiteres Mal vor Release durch den Schnee von Sanktuario zu stapfen? Habt ihr ohnehin bisher stabile Frames gehabt oder käme euch ein FPS-Boost absolut gelegen? Und was haltet ihr allgemein von DLSS 3 - ist KI-Upscaling die Zukunft oder vertraut ihr alleine auf eure Grafikkarte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!