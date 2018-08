Die Ära der 8K-Fernseher - LG zeigt OLED-Modell, Samsung Q900R ab September im Handel

Zumindest für die Hersteller hat das Zeitalter der 8K-Fernseher begonnen, auch wenn viele Verbraucher bislang nur wenige Gründe sehen, sich überhaupt einen Ultra-HD/4K-Fernseher zu kaufen. Obwohl sogar Ultra-HD-Inhalte noch relativ selten sind, treiben die Hersteller wie LG und Samsung die 8K-Technik weiter voran und sind auch auf der aktuellen Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin vor Ort.

LG präsentiert auf der IFA einen 88 Zoll großen 8K-Fernseher mit OLED-Technik, der aber so vermutlich kaum in den Handel kommen wird. In einer Pressemitteilung schreibt das Unternehmen, dass der Markt für 8K-Fernseher noch sehr jung sei und geht davon aus, dass der weltweite Markt bis 2022 bei mehr als fünf Millionen Geräten liegen wird.

LG will aber im Ultra-Premium-Markt mit seiner OLED-Technik eine führende Rolle einnehmen. Auch bei der 4K-Technik habe OLED die Branche verändert und man sei zuversichtlich, dass das auch bei 8K gelinge.

Der Konkurrent Samsung hat auf der IFA den Start seines Q900R QLED 8K vorgestellt, der in Größen mit 65, 75, 82 und 85 Zoll in den Handel kommen soll. Das Problem der fehlenden 8K-Inhalte will Samsung mit einem KI-basierten Upscaling zumindest etwas mindern. Die QLED-8K-Serie wird laut Samsung auch weitere Verbesserungen enthalten, die auf 8K ausgelegt sind, darunter auch HDR 10+ und der integrierte Prozessor des Fernsehers. Ber der Helligkeit sollen bis zu 4.000 Nits erreicht werden.

Samsung stellt die neue QLED-Reihe auf der IFA aber nicht nur vor, sondern kündigt auch an, dass sie schon ab September 2018 im Handel zu finden sein wird. Angaben zum Preis gibt es nicht, aber laut Pressemitteilung können sich Preise und genaue Veröffentlichungstermine von Land zu Land unterscheiden.