Überraschung: Die beliebteste Spielerin in EA Sports FC 24 lässt selbst Ronaldo meilenweit hinter sich

Alisha Lehmann ist die beliebteste Spielerin in EA Sports FC 24. (Bild: Instagram/alishalehmann7)

Am Freitag ist es so weit: Besitzerinnen und Besitzer der Ultimate- und EA-Play-Edition können sich in das von vielen sehnsüchtig erwartete Fußballspiel EA Sports FC 24 stürzen und im Ultimate Team-Modus erstmals Männer und Frauen in einer Mannschaft spielen lassen.

Dass EA Sports es ernst meint und viele Frauen gleichwertige oder sogar bessere Attribute als ihre männlichen Kollegen aufweisen, wissen wir bereits aus den veröffentlichten Ratings.

Doch bereits vor der Veröffentlichung ist eine Stürmerin aus der Schweiz um ein Vielfaches beliebter als Ronaldo, Messi und Co. - was steckt dahinter?

Alisha Lehmann stiehlt Ronaldo die Show

Was war passiert? Seit Jahren ist Futbin die führende Community für FIFA bzw. EA Sports FC. Hier haben Fans die Möglichkeit, nicht nur die gesamte Datenbank aller Profisportler zu durchstöbern, sondern auch jedem Spieler und jeder Spielerin Likes oder Dislikes zu geben.

Zurzeit steht die Schweizerin Alisha Lehmann mit einem beeindruckenden Vorsprung an der Spitze der Beliebtheitsliste. Sie hat über 2.300 Likes gesammelt, was mehr ist als die kombinierten Likes von Ronaldo (821), Messi (667), Haaland (476) und Mbappé (457).

Wer ist Alisha Lehmann? Die 23-jährige Stürmerin spielt bereits seit der Saison 2017/18 in der Premier League, der stärksten Frauenliga der Welt - zunächst für West Ham United, seit 2021 für Aston Villa in Birmingham. Auch auf internationaler Ebene ist Lehmann erfolgreich und hat mit der Schweiz an der WM 2023 teilgenommen.

Alisha Lehmann ist aber nicht nur auf dem Fußballfeld eine herausragende Persönlichkeit, sondern auch in den sozialen Medien. Mit über 15 Millionen Followern auf Instagram ist sie die unangefochtene Königin unter den Frauenfußballerinnen.

Warum ist Lehmann so beliebt?

Die Schweizerin hat mit einer Wertung von 81 in EA Sports FC 24 eine mehr als ordentliche Karte, die sich vor allem in den ersten Wochen des Spiels großer Beliebtheit erfreuen dürfte:

Man kann sie zum Beispiel im rechten Mittelfeld in einem 3-5-2-System einsetzen, wobei die Außenbahnspieler sowohl defensive als auch offensive Aufgaben übernehmen.

Aber: Ein Blick in die Kommentarspalte von Futbin genügt, um zu verstehen, dass die Fußballerin nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten auf dem Platz so beliebt ist. Hier finden sich nämlich reihenweise sexistische, respektlose und unangemessene Kommentare, die Lehmann auf ihr Aussehen reduzieren:

She deserves to be the first player with 100 curve

Great starter card until I finish

She makes me lengthy already

Body type : Booty

Auch auf anderen Plattformen wie Reddit wird Lehmanns Körper objektiviert. Subreddits wie r/WomenSoccerLegs und ähnliche Plattformen fokussieren sich lediglich auf das Äußere von Fußballspielerinnen - und auch hier ist Lehmann am beliebtesten.

Was Alisha Lehmann zu diesen Kommentaren sagt, ist bisher nicht bekannt. Es bleibt zu hoffen, dass die Fans sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt: die Leistungen und das Talent der Spielerinnen auf dem Platz bzw. im Spiel.