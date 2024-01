Kostenlos am Wochenende: Diese 3 Spiele sind gratis spielbar oder sogar geschenkt

EA Sports FC 24 und Endless Legend sind dieses Wochenende gratis.

2024 ist zu einem Vierundzwanzigstel rum. Okay, das war ein wenig beeindruckender Fun Fact – wir verraten lieber, welche Spiele an diesem Wochenende kostenlos verfügbar sind. Ihr habt die Wahl zwischen drei Gratis-Titeln bei Steam und Epic, zwei davon dürft ihr sogar dauerhaft behalten.

Endless Legend

Kostenlos holen und dauerhaft behalten bis: begrenzte Zeit, keine genaue Angabe

Endless Legend wird 13 Jahre alt und deshalb verschenken die Entwickler Amplitude Studios ihr 4X-Strategiespiel gerade. Es erinnert mit seinen rundenbasierten Gefechten an Civilization, aber bringt mehr Rollenspielelemente mit, etwa über die anpassbaren Helden. Außerdem erwartet euch ein Fantasy-Setting statt Historie.

Ihr könnt das Spiel gratis eurer Steam-Bibliothek hinzufügen, allerdings ist es nicht mit einem Klick auf der Shop-Seite getan. Wie ihr vorgehen müsst, lest ihr hier in diesem Artikel:

EA Sports FC 24

10:17 EA Sports FC 24 - Test-Video zum FIFA 24 mit neuem Namen

Kostenlos spielbar bis: 21. Januar 2024 bei Steam

Was früher FIFA hieß, vermarktet EA jetzt unter dem neuen Spieltitel EA Sports FC 24. Sonst bleibt fast alles so, wie ihr es von der Sport-Simulation schon lange kennt. Ein paar Neuerungen wie Frauenfußball in Ultimate Team sind auch dabei.

Die Nutzer-Reviews und Tests zu EA Sports EC 24 fallen allerdings recht durchwachsen aus, bei Steam steht das Spiel gerade mal bei 56 Prozent positiven Rezensionen, in unserem Test kommt es auf 75 Punkte. Viele bemängeln Pay2Win-Mechaniken, die auch bei uns zum Punktabzug geführt haben.

Love

Kostenlos holen und dauerhaft behalten bis: 25.Januar 2024 um 17:00 Uhr bei Epic

Auch im Epic Games Store gibt es wieder das wöchentlich wechselnde Gratisspiel. Diesmal ist Love dran, ein Plattformer in Retro-Optik. Ihr könnt euch im normalen oder Arcade-Modus austoben, Speedruns versuchen oder selbst Level erstellen und mit anderen teilen.

Ist bei den kostenlosen Spielen für dieses Wochenende was für euch dabei? Oder habt ihr vielleicht in einem der Winter Sales bei Steam, Epic und GOG zugeschlagen und seid jetzt eh bestens versorgt? Habt ihr einen der Titel vielleicht schon gespielt? Hand hoch, wer immer noch (oder schon wieder) in Baldur’s Gate 3 abhängt. Schreibt uns gern eure Meinung in den Kommentaren!